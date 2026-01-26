ETV Bharat / bharat

ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ: ਜਿਥੇ ਤਿੰਨ ਫੌਜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਹਰ ਤੀਜੇ ਘਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਵਾਨ

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਬਰਨਾ ਪਿੰਡ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

HARYANA ARMY VILLAGE BARNA
ਹਰਿਆਣਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਰਨਾ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 26, 2026 at 5:56 PM IST

ਹਰਿਆਣਾ/ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਬਰਨਾ ਪਿੰਡ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 150 ਤੋਂ 200 ਜਵਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਰਨਾ (Etv Bharat)

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ 'ਚ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਰਨਾ

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਦਸਵਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਰਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ 2001 ਵਿੱਚ ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ਼ 23 ਸਾਲ ਸੀ। ਸੁਰੇਂਦਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੁਰੇਂਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰੋਣਕੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਰੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।"

REPUBLIC DAY 2026
ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਹੀਦ (Etv Bharat)

ਮਾਈਨ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਯਾਸ

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿਪਾਹੀ ਪ੍ਰਯਾਸ 2012 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮਾਈਨ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਯਾਸ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੇਂਦਰ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। "ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।"

REPUBLIC DAY 2026
ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ (Etv Bharat)

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਘਾਟ

ਬਰਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।"

