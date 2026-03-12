ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਫਵਾਹ: IRCTC ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੇਟਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਜਾਰੀ
ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Published : March 12, 2026 at 7:31 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ) ਨੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਕੇ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਨੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕੇਟਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਟਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੇਲਵੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਬੇਸ ਰਸੋਈਆਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ
ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੇਸ ਰਸੋਈਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਰਸੋਈਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਪੈਂਟਰੀ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਟੋਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
IRCTC ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੈਂਟਰੀ ਕਾਰਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਡਕਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਟੋਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਸ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੈਂਟਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਦੇ ਕਈ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਲੰਡਰ ਸਪਲਾਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਟਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।