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ਕਾਲੀਆਂ-ਕਾਲੀਆਂ ਜੁਲਫਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ! 2015 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾਏ ਵਾਲ, ਹੁਣ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਦਰਜ

ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੀ ਰੇਨੂ ਨੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ। ਅੱਜ, ਉਸਦੇ ਵਾਲ 8 ਫੁੱਟ 10 ਇੰਚ (271.50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ) ਹਨ।

RENU DHARIYAL GUINNESS WORLD RECORD
ਜੁਲਫਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 9, 2026 at 6:49 PM IST

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ਹਲਦਵਾਨੀ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ): ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰੇਨੂ ਧਾਰਿਆਲ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ "ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਔਰਤ" ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਵਾਲ 8 ਫੁੱਟ 10 ਇੰਚ ਲੰਬੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੇਨੂ ਧਾਰਿਆਲ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। 8 ਫੁੱਟ 10 ਇੰਚ (271.50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ) ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਔਰਤ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਰੇਨੂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਆਲੀਆ ਨਾਸੀਰੋਵਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ

ਰੇਨੂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਆਲੀਆ ਨਾਸੀਰੋਵਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 257.33 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਲੋ ਦੇ 272 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਰਫ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸਬਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਹੈ।

RENU DHARIYAL GUINNESS WORLD RECORD
ਲਾ-ਜਵਾਬ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ! (ETV Bharat)

ਰੇਨੂ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ

ਰੇਨੂ ਧਾਰਿਆਲ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਰੇਨੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗੁੰਦ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਅਤੇ ਕੰਘੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰੇਨੂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ।

RENU DHARIYAL GUINNESS WORLD RECORD
8 ਫੁੱਟ 10 ਇੰਚ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ (ETV Bharat)

ਇੱਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਤੇ YouTuber ਵੀ ਹੈ ਰੇਨੂ

ਰੇਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਸਦੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਸਾਇਣਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।" ਰੇਨੂ ਇੱਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਤੇ YouTuber ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰੇਨੂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਨੂੰਨ, ਸਬਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

RENU DHARIYAL GUINNESS WORLD RECORD
ਕੌਣ ਹੈ ਰੇਨੂ ਧਾਰਿਆਲ ! (ETV Bharat)

ਅੱਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ, ਇਨਸੌਮਨੀਆ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ, ਗੈਸ, ਐਸੀਡਿਟੀ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਨੂ ਧਾਰੀਅਲ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹਨ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਸਨੇ ਰਸਾਇਣਕ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।

RENU DHARIYAL GUINNESS WORLD RECORD
8 ਫੁੱਟ 10 ਇੰਚ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ (ETV Bharat)

ਰੇਨੂ ਧਾਰੀਅਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।

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RENU DHARIYAL LONG HAIR RECORD
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਔਰਤ
ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ
8 FEET 10 INCHES LONG HAIR
RENU DHARIYAL GUINNESS WORLD RECORD

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