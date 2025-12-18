ETV Bharat / bharat

ਸਟੈਚੂ ਆਫ਼ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਰਾਮ ਵਨਜੀ ਸੁਤਾਰ ਦਾ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਂਤ

ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਦੂਗਰ' ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਰਾਮ ਵਨਜੀ ਸੁਤਾਰ ਦਾ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।

Renowned sculptor Ram Vanji Sutar
ਸੰਸਦ 'ਚ ਲਗਾਈ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਸੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 18, 2025 at 1:43 PM IST

2 Min Read
ਨੋਇਡਾ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਰਾਮ ਵਨਜੀ ਸੁਤਾਰ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਨਾਲ ਕਲਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਰਾਮ ਸੁਤਾਰ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 19 ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ। 100 ਸਾਲ ਅਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਮ ਸੁਤਾਰ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸੈਕਟਰ 94 ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਨਿਲ ਸੁਤਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹਲਾਤ (ETV Bharat)

ਰਾਮ ਸੁਤਾਰ ਦਾ ਜਨਮ 19 ਫਰਵਰੀ, 1925 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਧੂਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਂਡੂਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ 'ਜੇਜੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਆਰਟਸ' ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਲੰਬੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਰਤੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ।

Ram Vanji Sutar
ਬਿਮਾਰ ਸਨ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਰਾਮ ਵਨਜੀ ਸੁਤਾਰ (ETV Bharat)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

  • ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ 182 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਮੂਰਤੀ, ਸਟੈਚੂ ਆਫ਼ ਯੂਨਿਟੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ।
  • ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਂਸੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, , ।
  • ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਸਾਗਰ ਡੈਮ 'ਤੇ 45 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੂਰਤੀ ਹੈ।
  • ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ, ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੁਹੇਲਦੇਵ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ।

ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਵਨਜੀ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ (2016), ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ (1999), ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਟੈਗੋਰ ਪੁਰਸਕਾਰ (2016) ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Renowned sculptor passed away
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ (ETV Bharat)

'ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਭੂਸ਼ਣ' ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਭੂਸ਼ਣ (2025) ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁਰਸਕਾਰ, 'ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਭੂਸ਼ਣ' ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਸੁਤਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਅਨਿਲ ਸੁਤਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਰਾਮ ਸੁਤਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ/ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੱਧਰ 40 ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ 31 ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ।"

