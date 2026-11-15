ਛੱਠ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਚੱਲਣਗੀਆਂ 27 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ
ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗੋਰਖਪੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰਾਖਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
Published : November 15, 2026 at 11:54 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਛੱਠ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 27 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨੌਂ, ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਪੰਜ, ਸ਼ਕੂਰ ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਸੱਤ, ਦਿੱਲੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੋ, ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਅਣ-ਰਾਖਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
27 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ
ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗੋਰਖਪੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰਾਖਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 05113 ਗੋਰਖਪੁਰ-ਦਿੱਲੀ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 5:20 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਵਾਪਸੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 05114 ਦਿੱਲੀ-ਗੋਰਖਪੁਰ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8:10 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਹਰੇਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਲੀਲਾਬਾਦ, ਬਸਤੀ, ਗੋਂਡਾ, ਸੀਤਾਪੁਰ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ, ਬਰੇਲੀ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਈ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 04068, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਪਟਨਾ, 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅੱਠ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਚਲਾਏਗੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਤ 11:40 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਪਟਨਾ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਵਾਪਸੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 04067, ਪਟਨਾ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅੱਠ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਚਲਾਏਗੀ, ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ 1:00 ਵਜੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਏਸੀ ਅਤੇ ਸਲੀਪਰ ਕਲਾਸ ਕੋਚਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਟੁੰਡਲਾ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਗੋਵਿੰਦਪੁਰੀ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਬਕਸਰ, ਆਰਾ ਅਤੇ ਦਾਨਾਪੁਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ 12:13 ਵਜੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੇ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ 12:10 ਵਜੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
ਯਾਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨ ਹਾਸਲ
ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਛੱਠ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਯਮਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਯਾਤਰਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਦੀ NTES ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 139 ਰਾਹੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਟਾਪੇਜ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ।