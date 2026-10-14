ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 900 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 32 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ; ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਟਾਪ 'ਤੇ

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 900 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 32 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ; ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਟਾਪ 'ਤੇ
ਫੋਰਬਸ WORLD'S BEST EMPLOYERS 2026 ਰੈਂਕਿੰਗ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਨੰਬਰ 1, ਡੈਲਟਾ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ।
Published : October 14, 2026 at 7:26 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: (EB Prime Team) : World Best Employers List : ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 358 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਗਲੋਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਫੋਰਬਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 900 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸਮੇਤ ਬੱਤੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੋਰਬਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, "WORLD'S BEST EMPLOYERS 2026" ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੈਲਟਾ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ Shopify ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। Costco Wholesale, ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। Nvidia, ਜੋ ਕਿ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਡੋਬ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਐਪਲ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਸੋਨੀ ਗਰੁੱਪ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਲਫਾਬੇਟ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ ਲੇਗੋ ਦਸਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। 900 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 32 ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 200 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੂਬਰੋ, ਐਲਆਈਸੀ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ: ਫੋਰਬਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1975 ਵਿੱਚ ਪਾਲ ਗਾਰਡਨਰ ਐਲਨ ਅਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਹੈਨਰੀ ਗੇਟਸ III ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਈਓ ਸੱਤਿਆ ਨਡੇਲਾ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟੂਲਸ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੱਲਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਕੁੱਲ 228,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਡੈਲਟਾ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼: ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1925 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਐਡਵਰਡ ਹਰਮਨ ਬੈਸਟੀਅਨ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ 130,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਡੈਲਟਾ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
Shopify: ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ 2006 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 7,600 ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਣਜ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ, ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਕਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਟੋਬੀਅਸ ਐਲਬਿਨ ਲੁਟਕੇ ਹਨ।
ਕੋਸਟਕੋ ਥੋਕ: ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1983 ਵਿੱਚ ਜੇਮਜ਼ ਡੀ. ਸਿਨੇਗਲ ਅਤੇ ਜੈਫਰੀ ਐਚ. ਬ੍ਰੋਟਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਰੌਨ ਵਾਚ੍ਰਿਸ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ 341,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਥੋਕ ਗੋਦਾਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਸਤਾ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐਨਵੀਡੀਆ: ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1993 ਵਿੱਚ ਜੇਨ-ਸੁਨ ਹੁਆਂਗ, ਕ੍ਰਿਸ ਏ. ਮਾਲਾਚੋਵਸਕੀ ਅਤੇ ਕਰਟਿਸ ਆਰ. ਪ੍ਰੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 29,600 ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਨ-ਸੁਨ ਹੁਆਂਗ ਇਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿਪਸ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ (ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਐਪਲ ਦੇ 166,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਨੀ ਦੇ 112,000 ਕਰਮਚਾਰੀ: ਫੋਰਬਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਐਪਲ 900 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1976 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 166,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਇਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਆਈਫੋਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਦਿ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਸੋਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1946 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਸੀਈਓ ਕੇਨੀਚਿਰੋ ਯੋਸ਼ੀਦਾ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 112,300 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਟੀਵੀ, ਆਡੀਓ ਸਿਸਟਮ ਆਦਿ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਲਫਾਬੇਟ ਦਾ ਸੀਈਓ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਗੋ ਦੇ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਅਲਫਾਬੇਟ, ਜੋ ਕਿ ਫੋਰਬਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1998 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ 820 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੈਨਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਲੇਗੋ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1932 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੀਲਸ ਬੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨਸਨ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ: ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਨਿਨਟੈਂਡੋ 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਰੋਲੈਕਸ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਆਈਬੀਐਮ 13ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਏਅਰਬੱਸ 14ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਬੀਐਮਡਬਲਯੂ 15ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੀ ਸੈਨ ਮਿਗੁਏਲ 16ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਸਕੋ ਸਿਸਟਮ 17ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫਿਡੇਲਿਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ 18ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਅਟਲਾਂਟਿਕ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਚੇਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ 20ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ 32 ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ: WORLD'S BEST EMPLOYERS 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 32 ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 900 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 141ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 31 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1973 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ 47 ਹਜ਼ਾਰ 260 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੂਬਰੋ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੂਬਰੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1938 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਸੀਈਓ ਸ਼ੇਖਰੀਪੁਰਮ ਨਾਰਾਇਣ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ 59,403 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਨਿਰਮਾਣ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ, ਕੰਪਨੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਫੋਰਬਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 326ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1956 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਆਰ. ਦੋਰਾਈਸਵਾਮੀ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 98,661 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1955 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਸੀਈਓ ਰਾਣਾ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਇਹ 245,131 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਰੈਡੀਜ਼ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ: ਡਾ. ਰੈਡੀਜ਼ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1984 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਏਰੇਜ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ 26,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਰਬਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 355ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। 1964 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੈ, ਅਤੇ 29,936 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 358ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ICICI ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਦਿਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ: ICICI ਬੈਂਕ ਫੋਰਬਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 385ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। 1994 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ, ਇਸਦੇ CEO ਸੰਦੀਪ ਬਖਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 129,177 ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1857 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਆਦਿਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 426ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸਦੇ CEO ਜਯੰਤ ਵੀ. ਢੋਬਲੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ 187,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ: ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਫੋਰਬਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 440ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1868 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਸੀਈਓ ਨਟਰਾਜਨ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ 1.028 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਫੋਰਬਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 448ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1976 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਸੀਈਓ ਸੰਜੇ ਖੰਨਾ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ 8,777 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸਥਾਨ: ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੀਰੋ ਮੋਟੋਕਾਰਪ, ਮੈਰੀਕੋ, ਜਿੰਦਲ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਪਾਵਰ, ਸਿਪਲਾ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ, ਬਜਾਜ ਆਟੋ, ਲੂਪਿਨ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, ਆਈਟੀਸੀ, ਸੰਵਰਧਨਾ ਮਦਰਾਸਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਪਿਰਾਮਲ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਭਾਰਤੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਗੋਦਰੇਜ ਗਰੁੱਪ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਆਰਪੀਜੀ ਗਰੁੱਪ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਅਮਰਾ ਰਾਜਾ ਗਰੁੱਪ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਂਟਸ, ਵਿਪਰੋ, ਆਈਸ਼ਰ ਮੋਟਰਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਐਚਸੀਐਲ ਟੈਕ ਵੀ ਫੋਰਬਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
52 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 900 ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ: ਫੋਰਬਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 900 ਕੰਪਨੀਆਂ 52 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 300,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ?
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