'ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ', ਭੜਕੀ ਭਾਜਪਾ, ਕਿਹਾ-ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

'ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ', ਭੜਕੀ ਭਾਜਪਾ, ਕਿਹਾ-ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
Published : October 15, 2026 at 10:56 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਆਈਐਸਏ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ। ਨੇਹਾ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ "ਜ਼ੇਨ ਜੀ" ਨੇ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ "ਪ੍ਰੇਰਨਾ" ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
Where “youth icon” Neha Bora thanks Bangladeshi youth for “inspiration” and confirms the aim of the movement is the VIOLENT and illegal OVERTHROW OF THE GOVERNMENT with the accompanying slaughter of Hindus. 👏🏾👏🏾👏🏾 https://t.co/zJLNjdObdm— Abhijit Iyer-Mitra (@Iyervval) October 14, 2026
'ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ'
ਬੋਰਾ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ੇਨ ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੱਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"
'ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ'
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਮਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸਲਾਮਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਭੀੜ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ।"
Delhi: Advocate Prashant Bhushan says, "There will definitely be a regime change. We all want a regime change. Is there anything wrong with that?..." https://t.co/vUDowEBAI8— IANS (@ians_india) October 15, 2026
"ਅਰਾਜਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ"
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ "ਅਰਾਜਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ" ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ, ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੋਸਟਰ ਗਰਲ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਾਜਕ ਜ਼ੇਨ ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ।"
'ਰਾਹੁਲ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ'
ਏਐਨਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਝਾਰਖੰਡ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਤੁਲ ਸ਼ਾਹਦੇਵ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬੋਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।"
'ਤਬਦੀਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ'
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੋਰਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ?" ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜ, ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਅਤੇ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
Neha Bora who is poster girl of Rahul Gandhi proves Rahul's resistance is not political. Objective is regime change Neha Bora says-" she is inspired by Regime change in Bangladesh and wants that to replicate in India" https://t.co/juxwGi8KUx— Pradeep Bhandari(प्रदीप भंडारी)🇮🇳 (@pradip103) October 14, 2026
'ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ'
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਐਮਬੀਏ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਾਹਾ ਚੁੰਮਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
VIDEO | Delhi AAP president Saurabh Bharadwaj on AISA president Neha Bora's 'inspired by Bangladesh protests' remark, says, "This may be Neha Bora’s personal opinion. My view is that India’s Gen Z is inspired by Shaheed-e-Azam Bhagat Singh. At the age of 23, when most people are thinking about whether to pursue the civil services or an MBA after graduation, or join their parents’ business, Bhagat Singh embraced the gallows, kissing the noose before laying down his life. Therefore, we do not need to look for inspiration in any other country. Icons like Bhagat Singh, I believe, are unparalleled anywhere in the world." #SaurabhBharadwaj #NehaBora (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 15, 2026
'ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ'
ਇੱਕ ਸੀਪੀਆਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸੀਪੀਆਈ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੀਪੀਆਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੀ. ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਸੰਗਠਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਗ਼ੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ।"
#WATCH | Delhi: On AISA President Neha Bora's "showing us the way" video message while speaking on Bangladesh's Gen-Z protest, CPI MP P. Sandosh Kumar says, "I don't know anything about this Bangladesh-related controversial statement. We fight for the removal of Gyanesh Kumar and this country. For us, the source of inspiration is India's freedom movement... There is no need to get inspiration from any other source... Our student youth federations were always rebellious against governments. They always fought against anti-people policies... There is no need to copy Bangladesh or Nepal or any other country. We have our own path, our own tradition."— ANI (@ANI) October 15, 2026
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ।