ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣਾ: ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਤੂ ਦਾਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : October 7, 2026 at 8:38 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੇਤ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇਜ਼
ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ CAQM ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੇਤ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਰਿਕਾ ਪਾਂਡਾ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਗੋਲਾਕਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ (circular economy) ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਾਲਣ, ਚਾਰੇ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ।"
ਰਾਹਗਿਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ETV ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ (IFoS) ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ETV ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਕਟ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਸਲ ਹੱਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਲ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਪਕਰਣਾਂ (high-horsepower equipment) ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ, ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਹੋਵੇ।
"ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਚਾਵਲ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਚਾਵਲ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੱਕੀ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSPs) ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖਰੀਦ ਹੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਭਦਾਇਕ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਦੀਪਕ ਰਮੇਸ਼ ਗੌੜ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਏਆਈਡੀਏ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਦਿਲਚਸਪੀ, ਇੱਛਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨਰਮ ਦਿਲ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ।"
ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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