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ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੰਦ, ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਬੰਦ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗੀ।

LAL QUILA CLOSE 15 AUGUST
ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ (ETV Bharat))
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 15, 2026 at 10:06 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 2026 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਮ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ASI) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਤਾਬਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ASI ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

ਭਾਰਤ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ASI) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ, 1959 ਦੇ ਨਿਯਮ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ASI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DG) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ

ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ 15 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਆਪਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ

ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ), ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਏਐਸਆਈ ਬੁਲਾਰੇ, ਖੇਤਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ), ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕੇ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਸਟੇਜ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ।

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LAL QUILA CLOSE 15 AUGUST

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