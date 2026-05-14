ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲਾ: NIA ਨੇ 10 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 7,500 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ

ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲਾ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 14, 2026 at 3:14 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 7,500 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ-ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।

ਅੰਸਾਰ ਗਜ਼ਵਤ-ਉਲ-ਹਿੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ 10 ਮੁਲਜ਼ਮ

ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡਾ. ਉਮਰ ਉਨ ਨਬੀ (ਮ੍ਰਿਤਕ) ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 10 ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੰਸਾਰ ਗਜ਼ਵਤ-ਉਲ-ਹਿੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਇਨ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ-ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ (ਏਕਿਊਆਈਐਸ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਆ ਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ AQIS ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਅੰਸਾਰ ਗਜ਼ਵਤ-ਉਲ-ਹਿੰਦ (AGuH) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਰਾਹੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਸਮੂਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "AGuH ਅੰਤਰਿਮ" ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਵਨਲੀ ਹਿੰਦ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਆ ਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ AQIS ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ AQIS ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ NIA ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, AQIS/ਅੰਸਾਰ ਗਜ਼ਵਤ-ਉਲ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1967; ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ, 2023; ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ, 1908; ਹਥਿਆਰ ਐਕਟ, 1959; ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1984 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਨਿਵਾਸੀ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਉਨ ਨਬੀ, ਜੋ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਲ-ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ।

ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਨਬੀ, ਅਮੀਰ ਰਸ਼ੀਦ ਮੀਰ, ਜਸਿਰ ਬਿਲਾਲ ਵਾਨੀ, ਡਾ. ਮੁਜ਼ਮਿਲ ਸ਼ਕੀਲ, ਡਾ. ਅਦੀਲ ਅਹਿਮਦ ਰਾਥਰ, ਡਾ. ਸ਼ਾਹੀਨ ਸਈਦ, ਮੁਫਤੀ ਇਰਫਾਨ ਅਹਿਮਦ ਵਾਗੇ, ਸੋਏਬ, ਡਾ. ਬਿਲਾਲ ਨਸੀਰ ਮੱਲਾ ਅਤੇ ਯਾਸਿਰ ਅਹਿਮਦ ਡਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ AQIS ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ AQIS ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕੀ-ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ

ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਡਿਊਲ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਿੰਸਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰੋਨ-ਮਾਊਂਟਡ ਅਤੇ ਰਾਕੇਟ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰੇ ਗਏ ਵਿਸਫੋਟਕ ਯੰਤਰ (ਆਈਈਡੀ) ਵੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਕੇ-47 ਰਾਈਫਲਾਂ, ਕ੍ਰਿਨਕੋਵ ਰਾਈਫਲਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ 588 ਮੌਖਿਕ ਗਵਾਹੀਆਂ, 395 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 'ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐਨਏ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਆਵਾਜ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜੈਵਿਕ ਨਮੂਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਨਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਉਨ ਨਬੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਲੈਬ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਹਿੱਸੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਸਤੂਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਕਸਡ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ (MMO) ਐਨੋਡ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਟ ਅਤੇ ਸਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪੈਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਰਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।

