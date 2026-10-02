ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ।
Published : October 2, 2026 at 6:35 AM IST
ਮੇਸ਼ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਲਝਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਵਿਵਹਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟੌਰਸ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੌਲੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਓ। ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ।
ਮਿਥੁਨ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਿਸ਼ਰਤ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਮਾੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਮ ਰਹੇਗਾ। ਲਾਭ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਕਰਕ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਲਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਆਮ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਿੰਘ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਪਲ ਬਿਤਾ ਸਕੋਗੇ। ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੰਨਿਆ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਿਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਗੇ। ਤਰੱਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਤੁਲਾ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆਲਸ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਜ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਿਆਏਗਾ। ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸਕਾਰਪੀਓ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਧਨੁ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ, ਪਰ ਆਲਸੀ ਰਹੋਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮਕਰ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫੈਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਸਕੋਗੇ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਕੁੰਭ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਅੱਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।
ਮੀਨ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ।