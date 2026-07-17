RE-NEET UG 2026 ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰੀਅਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਾਪ
RE NEET UG 2026 RESULT: ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ NEET UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : July 17, 2026 at 8:03 AM IST
ਕੋਟਾ/ਰਾਜਸਥਾਨ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, RENET UG-2026 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। NTA ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 22.79 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11.21 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਰੀਅਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਂਸ਼ੁਲ ਬਾਂਸਲ ਟਾਪਰ
ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਟਾਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਰੀਅਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਂਸ਼ੁਲ ਬਾਂਸਲ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ 720 ਵਿੱਚੋਂ 715 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 58% ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਤੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਟਾਪਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ 17 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 56.8 ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ 55.1 ਸੀ।
NTA Declares Result of NEET (UG) 2026— National Testing Agency (@NTA_Exams) July 16, 2026
11.21 lakh candidates qualify;
Results declared in time for counselling and Medical College Admissions;
Toppers from almost all States and Union Territories;
More than 58 per cent of qualified candidates are women;
Examination conducted in…
ਟਾਪਰ ਨੇ 720 ਵਿੱਚੋਂ 715 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ
705 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 17 ਰੈਂਕਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਹਨ।
- 19 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
- 138 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 690 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
- 1,492 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
- 10,160 ਨੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
- 90,780 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
- 17 ਰਾਜ ਦੇ ਟਾਪਰਾਂ ਨੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
- 26 ਰਾਜ ਦੇ ਟਾਪਰਾਂ ਨੇ 690 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
- 138 ਚੋਟੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 66 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ।
- 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ NEET ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।
- ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 17 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ।
- ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 56.8 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 55.1 ਹੈ।
ਅੰਤਿਮ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਜਾਰੀ
NTA ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੰਤਿਮ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਈ ਦੋ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਰਨੀਅਰ ਕੈਲੀਪਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀ-ਮੁਕਤ ਸਨ। RENET UG-2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਐਤਵਾਰ, 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੈੱਨ-ਪੇਪਰ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਲਈ OBC, ST ਅਤੇ SC ਯੋਗਤਾ ਅੰਕ
|ਕੈਟੇਗਰੀ
|ਅੰਕ
|ਗਿਣਤੀ
|ਜਨਰਲ
|213
|2.19 ਲੱਖ
|ਈਡਬਲਿਊਐਸ
|213
|90026
|ਓਬੀਸੀ
|177
|5.12 ਲੱਖ
|ਐਸਸੀ
|177
|1.59 ਲੱਖ
|ਐਸਟੀ
|177
|63716
ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੱਟ-ਆਫ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਕੱਟ-ਆਫ ਵਿੱਚ 69 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਓਬੀਸੀ, ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 64 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 36 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.7 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 46 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ।"
ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ OBC, ST ਅਤੇ SC ਯੋਗਤਾ ਅੰਕ
|ਸਾਲ
|ਕੁੱਲ ਅੰਕ
|ਯੋਗਤਾ ਅੰਕ
|ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|2019
|720
|107
|14.86%
|2020
|720
|113
|15.69%
|2021
|720
|108
|15.00%
|2022
|720
|93
|12.92%
|2023
|720
|107
|14.86%
|2024
|720
|127
|17.64%
|2025
|720
|113
|15.69%
|2025
|720
|177
|24.58%
ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਅੰਕ
|ਸਾਲ
|ਕੁੱਲ ਅੰਕ
|ਯੋਗਤਾ ਅੰਕ
|ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|2019
|720
|134
|18.61%
|2020
|720
|147
|20.42%
|2021
|720
|138
|19.17%
|2022
|720
|117
|16.25%
|2023
|720
|137
|19.03%
|2024
|720
|162
|22.50%
|2025
|720
|144
|20.00%
|2026
|720
|213
|29.58%