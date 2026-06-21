ਵਿਸ਼ਾ ਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪੇੇਪਰ, ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ ਤੱਥ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗਾਇਬ
ਰੀ-ਨੀਟ ਯੂਜੀ 2026 ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP-2020) ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਆਰੀ ਯਾਨੀ ਔਖਾ ਸੀ।
Published : June 21, 2026 at 9:12 PM IST
ਕੋਟਾ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, NEET UG, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਰੀ-NEET UG 2026 ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP-2020) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਦਾ ਸੀ। ਫਾਰਮੂਲਾ- ਅਤੇ ਤੱਥ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ NEET UG ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ NCERT ਦੇ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਹੀਟ ਅਤੇ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਤੋਂ ਔਖੇ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ
ਮਾਡਰਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਹੀਟ ਅਤੇ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਤੋਂ ਔਖੇ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੈਨਰ ਡਾਇਓਡ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਸੰਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਮਾਡਰਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਫੋਟੌਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਸਨ। ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 720 ਵਿੱਚੋਂ 720 ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।
ਭੌਤਿਕ, ਅਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ-ਅਧਾਰਤ ਜਾਂ ਕਾਲਮ-ਮੇਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ
ਭੌਤਿਕ, ਅਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ-ਅਧਾਰਤ ਜਾਂ ਕਾਲਮ-ਮੇਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ। ਭੌਤਿਕ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਰਸਾਇਣਕ ਗਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਰਸਾਇਣਕ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜੈਵਿਕ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਤਾਲਮੇਲ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਅਤੇ ਡੀ-ਬਲਾਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਾਵੀ ਸਨ। ਜੈਵਿਕ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਰੀ-ਨੀਟ ਯੂਜੀ 2026 ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਬਹੁ-ਸੰਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ NCERT-ਅਧਾਰਤ ਸਨ
ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ 90 ਪ੍ਰਸ਼ਨ NCERT-ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।