ਵਿਨਾਇਕ ਚਤੁਰਥੀ 'ਤੇ ਰਵੀ ਯੋਗ, ਜਾਣੋ ਰਾਹੂਕਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ

ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਚਤੁਰਥੀ ਤਿਥੀ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਤਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿਨਾਇਕ ਚਤੁਰਥੀ 'ਤੇ ਰਵੀ ਯੋਗ, ਜਾਣੋ ਰਾਹੂਕਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 25, 2025 at 6:12 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2025, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਚਤੁਰਥੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਥੀ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਕਤ ਤਿਥੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਵਿਨਾਇਕ ਚਤੁਰਥੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਵੀ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

25 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ

  1. ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2081
  2. ਮਹੀਨਾ: ਕਾਰਤਿਕ
  3. ਪਕਸ਼: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਚਤੁਰਥੀ
  4. ਦਿਨ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ
  5. ਤਾਰੀਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਚਤੁਰਥੀ
  6. ਯੋਗਾ: ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ
  7. ਨਕਸ਼ਤਰ: ਅਨੁਰਾਧਾ
  8. ਕਰਨ: ਵਪਾਰੀ
  9. ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਕਾਰਪੀਓ
  10. ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਲਾ
  11. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 06:40 AM
  12. ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 06:06 ਵਜੇ
  13. ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਵੇਰੇ 09.50 ਵਜੇ
  14. ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 07:58 ਵਜੇ
  15. ਰਾਹੂਕਾਲ: 09:32 ਤੋਂ 10:57
  16. ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 13:49 ਤੋਂ 15:15 ਤੱਕ

ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਸ ਲਈ ਚੰਗਾ, ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਸ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਅੱਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਤਰ ਅਨੁਰਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ 3:20 ਤੋਂ 16:40 ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇਵ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 12 ਆਦਿੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਇੱਕ ਕੋਮਲ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਲਲਿਤ ਕਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ, ਦੋਸਤੀ, ਰੋਮਾਂਸ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ, ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਗਾਉਣ, ਜਲੂਸਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੂਕਾਲ ਸਵੇਰੇ 9:32 ਵਜੇ ਤੋਂ 10:57 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

VINAYAKA CHATURTHI
ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਚਤੁਰਥੀ
RAHUKAAL
25 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
PACHANG

