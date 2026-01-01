ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਰਵੀ ਯੋਗ, ਜਾਣੋ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ
ਪੌਸ਼ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਤੇਰ੍ਹਵੇਂ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਕਾਮਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
Published : January 1, 2026 at 6:25 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2026, ਵੀਰਵਾਰ, ਪੌਸ਼ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦਾ ਤੇਰ੍ਹਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਕਾਮਦੇਵ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ, ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਚ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੋਹਿਣੀ ਵਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਵਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਵੀ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
- ਮਹੀਨਾ: ਪੋਹ
- ਪਕਸ਼: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ
- ਦਿਨ: ਵੀਰਵਾਰ
- ਮਿਤੀ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ
- ਯੋਗ: ਸ਼ੁਭ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਰੋਹਿਣੀ
- ਕਰਨਾ: ਕੌਲਵ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਟੌਰਸ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਧਨੁ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਵੇਰੇ 07:15 ਵਜੇ
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 05:34 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸ਼ਾਮ 05:35 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 03:14 PM
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 13:42 ਤੋਂ 14:59
- ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 07:15 ਤੋਂ 08:32 ਤੱਕ
ਨਕਸ਼ਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਇੱਛਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ
ਅੱਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਣੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੋਹਿਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 23:20 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਥਾਈ ਇੱਛਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣਾ, ਨੀਂਹ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਪੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨਾ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ, ਰਾਜ-ਭਾਗ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣਾ, ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ, ਦੇਵਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਲਈ ਸਥਾਈ ਇੱਛਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
13:42 ਤੋਂ 14:59 ਤੱਕ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।