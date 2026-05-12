"ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ..." ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਵਧਿਆ ਮੌਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 15 ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਘਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।

FREE DIALYSIS CRISIS
ਗਯਾਜੀ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟ (ETV Bharat)
Published : May 12, 2026 at 3:49 PM IST

ਗਯਾਜੀ: ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋ ਇਸ ‘ਚ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।" ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ।

"ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਡਾਇਲਸਿਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਗਯਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਡਾਇਲਸਿਸ ਮੁਫ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।" -ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ

ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ 'ਤੇ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚ

ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਇਲਸਿਸ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ 10-15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਰਵਿੰਦ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਪਹਿਲਾਂ, ਡਾਇਲਸਿਸ ਮੁਫ਼ਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 2,500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 40,000 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।"

ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੇ ਅਰਵਿੰਦ

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਡਾਇਲਸਿਸ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੀ ਵਿੰਦਾ

ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿੰਦਾ ਦੇਵੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੰਦਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਰਵਿੰਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ।

"ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਡਾਇਲਸਿਸ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।" - ਵਿੰਦਾ ਦੇਵੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ

ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ

ਅਰਵਿੰਦ ਇਕੱਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਗਧ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਗਯਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਂਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨਗੰਜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਹੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਦੁਰਗਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ 15 ਮਰੀਜ਼ ਹਨ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਾਇਲਸਿਸ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ 'ਚ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਵੱਸ ਮਰੀਜ਼

ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਾਰਾਇਣ ਮਗਧ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਡਾਇਲਸਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਲਸਿਸ ਲਈ ₹1,797 ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ₹1,500 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡਰਾਉਣਾ ਗਣਿਤ

ਜੇਕਰ ਅਰਵਿੰਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 12 ਵਾਰ ਡਾਇਲਸਿਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਗਤ ₹21,564 ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹2,500 ਤੋਂ ₹3,000 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ₹45000 ਤੋਂ ₹50000 ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚ ₹60,000 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਗਧ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚੇ ਮਹੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਡਾਇਲਸਿਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹੇਂਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 15 ਕੱਠਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ।

"ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਡਾਇਲਸਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਤੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰੋ।" - ਮਹੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ

ਡਾਇਲਸਿਸ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਲਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਪੋਲੋ (ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ) ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਪੋਲੋ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਇਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 180 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਾਇਲਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

"ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,115 ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਜਾਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 1,050 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਾਇਲਸਿਸ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1,21,834 ਡਾਇਲਸਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।" -ਇਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਮੈਨੇਜਰ, ਅਪੋਲੋ

ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬੇਵਸੀ

ਮਗਧ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਚੰਦਨ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੰਦਨ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੇਵੱਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਜਾਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਇਲਸਿਸ ਮਿਲੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

"ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਧ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਖਲਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਇਲਸਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।" - ਚੰਦਨ ਕੁਮਾਰ, ਇੰਚਾਰਜ, ਮਗਧ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸੈਂਟਰ

ਗਯਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ

ਸਪਲਾਈ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 710,630 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ, 198,964 ਕਾਰਡ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 112,718 ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਮਹੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮਾਇਆ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ 15 ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਸਰਗਰਮ ਸਨ।

"ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 15 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।" -ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਪਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਗਯਾਜੀ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਅਰਵਿੰਦ, ਮਹੇਂਦਰ, ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਮਨੀ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।"

