ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦੀ ਸੋਤੇਲੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਲੇਕਮੇ ਦੀ ਸਹਿ ਫਾਊਂਡਰ ਸਿਮੋਨ ਟਾਟਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ
ਸਿਮੋਨ ਟਾਟਾ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬ੍ਰੀਚ ਕੈਂਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Published : December 5, 2025 at 5:56 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਿਮੋਨ ਟਾਟਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬ੍ਰੀਚ ਕੈਂਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਟਾਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਦਮੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਸਿਮੋਨ ਟਾਟਾ ਮਰਹੂਮ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਅਤੇ ਨੋਏਲ ਟਾਟਾ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ।
ਸਿਮੋਨ ਟਾਟਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਯੋਗਦਾਨ
ਸਿਮੋਨ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੈਕਮੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਕਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। 1996 ਵਿੱਚ ਲੈਕਮੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਲਿਮਟਿਡ (HUL) ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੈਸਟਸਾਈਡ ਰਿਟੇਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਸਿਮੋਨ ਟਾਟਾ 2006 ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਂਟ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਹੀ।
ਪਰਉਪਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਗਦਾਨ
ਸਿਮੋਨ ਟਾਟਾ ਨੇ ਕਈ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਚਿਲਡਰਨ ਆਫ਼ ਦ ਵਰਲਡ ਇੰਡੀਆ (CWI) ਦੀ ਟਰੱਸਟੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦ ਆਰਟਸ ਦੀ ਟਰੱਸਟੀ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।
'ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜਾਣਕਰੀ'
ਸਿਮੋਨ ਟਾਟਾ ਦਾ ਜਨਮ 1930 ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਉਸਨੇ ਜਿਨੇਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1955 ਵਿੱਚ ਨੋਏਲ ਟਾਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇਵਲ ਐਚ. ਟਾਟਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਈਮਨ ਟਾਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੋਏਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਲੂ ਮਿਸਤਰੀ, ਅਤੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਨੇਵਿਲ, ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਲੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 14 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਦਯੋਗ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਸੀ । ਸਿਮੋਨ ਟਾਟਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੈਕਮੇ ਅਤੇ ਵੈਸਟਸਾਈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡੀਗੋ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ, ਯਾਤਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਐਡਵਾਇਜਰੀ ਜਾਰੀ
ਬਿਹਾਰ ਸੀਐੱਮ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ,ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ