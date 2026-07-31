ETV Bharat / bharat

ਇੱਕ ਚੂਹੇ ਦੀ ਬਿੱਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇਖ ਹਰ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੈਰਾਨ

ਚੂਹੇ ਦੀ ਇਹ ਚਲਾਕੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

Rat Steals Jewellery Worth Rs 10 Lakh
ਹੀਰਿਆਂ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਚਲਾਕ ਚੂਹਾ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 31, 2026 at 1:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਤੁਮਕੁਰ (ਕਰਨਾਟਕ): ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਚੂਹੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੋਰਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਤਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਚਲਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਤੁਮਕੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੂਹਾ "ਚੋਰੀ" ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤੁਮਕੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਟਰ ਤੋੜੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।

ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ

ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਅਸਾਧਾਰਨ ਚੋਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਚੂਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੱਡ ਤੱਕ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੱਡ ਪੁੱਟ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੜੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੂਹੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਟੈਗ ਖਾ ਲਏ ਸਨ।

ਰੋਜ਼ ਘਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ

ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 10 ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਅੰਗੂਠੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਟੈਗ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਚੁੱਕਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇ ਦਾ ਖੱਡ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਮਿਲੇ।"

TAGGED:

ਚੋਰ ਚੂਹਾ
ਕਰਨਾਟਕ ਸੋਨਾ ਚੋਰ ਚੂਰਾ
KARNATAKA RAT THEFT
RAT STEALS GOLD ORNAMENTS
RAT STEALS JEWELLERY SHOP TUMAKURU

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.