ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ... ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗੀ... ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ... ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਸਿਨੇਮਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ।
Published : June 8, 2026 at 9:53 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ; ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ - ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ... ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਜਿਸਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਸਿਨੇਮਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ।
ਦੂਜੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
ਅੱਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ, ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਮਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ: ਲੱਖਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ—ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸਿਖਾਇਆ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਮੋਜੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਾਰਨਾਮੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੇਲੁਗੂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮਾਣ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਲਗੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਈਨਾਡੂ, ਈਟੀਵੀ, ਅਤੇ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ—ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ।
ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਚੇਤਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਤਰੀ ਅਤਚੰਨਾਇਡੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਿਆ।
ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਉਹ ਇੱਕ ਅਮਰ ਵਿਰਾਸਤ ਹਨ।
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