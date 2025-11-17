'ਰਾਮੋਜੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ... ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ': ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ-2025' ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੇ 89ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ 'ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ-2025' ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Published : November 17, 2025 at 10:08 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: "ਰਾਮੋਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ... ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।" ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ "ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ" ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ, ਈਟੀਵੀ, ਈਨਾਡੂ... ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।"
ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅਜੂਬਾ ਹੈ:
ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਚਾਰ ਅਜੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚਾਰਮੀਨਾਰ, ਗੋਲਕੋਂਡਾ, ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇਲਗੂ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਨੰਦੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਸਕਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
"ਮੈਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ... ਸਿਰਫ਼ ਟਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਲਈ ਮਾਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾਇਆ।" - ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 'ਈਨਾਡੂ' ਅਖਬਾਰ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਉੱਠਦੇ ਹੀ 'ਈਨਾਡੂ' ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ 'ਈਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼' ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਨੇ ਤੇਲਗੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਦਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 'ਈਨਾਡੂ' ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਈਟੀਵੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ, ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਤੇਲਗੂ ਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। 2009 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈ... ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ! ਚਾਰ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ... 'ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ,' ਅਤੇ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਨੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ।"
ਸਾਡੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਹੈ।"
