ਰਾਮੋਜੀ ਗਲੈਂਪਿੰਗ.. ਆਊਟਡੋਰ ਕੈਂਪਿੰਗ: ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਠਿਕਾਣਾ
ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ 'ਰਾਮੋਜੀ ਗਲੈਂਪਿੰਗ' ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਮੁਗਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇਗਾ।
Published : November 28, 2025 at 8:41 PM IST
ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ (ਹੈਦਰਾਬਾਦ): ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ "ਰਾਮੋਜੀ ਗਲੈਂਪਿੰਗ" ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੋ
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਰਾਮੋਜੀ ਗਲੈਂਪਿੰਗ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਕੈਂਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਕਪਲਸ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਗਲੈਂਪਿੰਗ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਭੁੱਲ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਸਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਲੈਂਪਿੰਗ ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਰਿਟਰੀਟ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਨਮੋਹਕ ਪ੍ਰਬੰਧ
- ਸੈਲਾਨੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਲਈ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਗਲੈਂਪਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੈਰ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਤੁਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਆਕਰਸ਼ਕ ਪੈਕੇਜ
ਰਾਮੋਜੀ ਗਲੈਂਪਿੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪ ਪੈਕੇਜ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.ramojifilmcity.com 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 76598 76598 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।