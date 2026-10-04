ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ 'ਪ੍ਰੀ-ਡਾਂਡੀਆ ਧਮਾਲ' ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣੇਗੀ: ਸਿਰਫ਼ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਗਰਬਾ ਨਾਈਟ ਦਾ ਮਾਣੋ ਆਨੰਦ
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਬਾ-ਡਾਂਡੀਆ ਦੇ ਰੰਗਾਂ, ਧੁਨਾਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ।
Published : October 4, 2026 at 7:06 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ "ਪ੍ਰੀ-ਡਾਂਡੀਆ ਧਮਾਲ" ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਦੁਸਹਿਰਾ ਅਤੇ ਨਵਰਾਤਰੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਰਬਾ ਅਤੇ ਡਾਂਡੀਆ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ, ਨਾਚ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਰੰਗਤਾਲੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਰਬਾ ਅਤੇ ਡਾਂਡੀਆ ਦੇ ਰੰਗਾਂ, ਧੁਨਾਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਲਾਈਵ ਬੈਂਡ ਗਰਬਾ ਅਨੁਭਵ
ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਬੈਂਡ ਸ਼ਾਮ ਭਰ ਗਰਬਾ ਸੰਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਊਰਜਾਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਗਰਬਾ ਵਾਰਮ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਡਾਂਡੀਆ
ਤਿਉਹਾਰ ਇੱਕ ਗਰਬਾ ਵਾਰਮ-ਅੱਪ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕ ਓਪਨ ਡਾਂਡੀਆ ਡਾਂਸ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅਖਾੜਾ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਨ੍ਰਿਤਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਡਾਂਡੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਸ਼ਾਮ ਭਰ, ਦਰਸ਼ਕ ਭਾਰਤੀ ਪਕਵਾਨਾਂ, ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਫੋਟੋ ਸਪਾਟ ਬਣਾਏ ਗਏ
ਫੋਟੋ ਸਪਾਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਟੋ ਸਪਾਟ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ।
ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਪੂਰਾ ਤਿਉਹਾਰ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਥੀਮ ਵਾਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰਿਵਾਰਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਜਸ਼ਨ
ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਜਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟਿਕਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ
ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਮਤ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਜੋਂ ₹500 ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 76598 76598 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।