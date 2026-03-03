ETV Bharat / bharat

14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 'ਸਿਨੇ ਮੈਜੀਕਲ ਗਲੋ ਰਨ' ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ

ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਐਵਾਰਡੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੁਚੀਪੁੜੀ ਡਾਂਸਰ ਦੀਪਿਕਾ ਰੈੱਡੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਜੋਤੀ ਸੁਰੇਖਾ ਵੇਨਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਜਰਸੀ-ਵਿਜੇਤਾ ਮੈਡਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।

Glow Run to Light Up Ramoji Film City on 14th, Padma Shri awardee Deepika Reddy calls it an inspiring experience
ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਦੀਪਿਕਾ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਜਯੋਤੀ ਸੁਰੇਖਾ ਵੇਨਮ ਨੇ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਜਰਸੀ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। (ETV Bharat)
March 3, 2026

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੁਚੀਪੁੜੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀਪਿਕਾ ਰੈਡੀ ਨੇ "ਸਿਨੇ ਮੈਜੀਕਲ ਗਲੋ ਰਨ" ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਰਸੀ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਦਾ ਤਗਮਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੀਪਿਕਾ ਰੈਡੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖਿਡਾਰਨ ਜੋਤੀ ਸੁਰੇਖਾ ਵੇਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਰਸੀ ਅਤੇ ਤਗਮਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋ ਰਨ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਹਾਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇਤੂ ਹੈ। ਇਹ ਦੌੜ ਖੁਸ਼ੀ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋਤੀ ਸੁਰੇਖਾ ਵੇਨਮ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਦੌੜ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਐਥਲੀਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗਲੋ ਰਨ ਵਿੱਚ 3,000, 5,000 ਅਤੇ 10,000 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੌੜ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਦੌੜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਹੈਲਥੀਅਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਰੇਨੋਵਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀਈਓ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ, ਅਤੇ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ) ਏਵੀ ਰਾਓ ਨੇ ਲਾਂਚ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਬੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਭਾਗੀਦਾਰ www.ramojifilmcity.com 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 7659876598 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿਨੇ ਮੈਜੀਕਲ ਗਲੋ ਰਨ
ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ
RAMOJI FILM CITY
PADMA SHRI AWARDEE DEEPIKA REDDY
