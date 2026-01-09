ETV Bharat / bharat

IITM ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪਵੇਲੀਅਨ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ

ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਪਵੇਲੀਅਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈਆਈਟੀਐਮ, ਕੋਚੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ। ਸੈਲਾਨੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ।

Ramoji Film city
ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਪਵੇਲੀਅਨ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 9, 2026 at 7:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਏਰਨਾਕੁਲਮ/ਕੇਰਲ: ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੈਵਲ ਮਾਰਟ (IITM), ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਵੀਰਵਾਰ, 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੋਚੀ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਟਿਕਾਊ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ। 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ (RFC) ਦਾ ਪਵੇਲੀਅਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ। IITM, ਕੋਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਿਲਮ ਸਟੂਡੀਓ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

Ramoji Film city
ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਪਵੇਲੀਅਨ (ETV Bharat)

ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਟ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੇਲਜ਼ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ, ਅਲਿਫ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਆਰਐਫਸੀ ਪਵੇਲੀਅਨ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ।

ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੋਕਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਜਟ-ਅਨੁਕੂਲ ਡੌਰਮਿਟਰੀ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਦੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲਾਂ ਤੱਕ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇ ਟੂਰ, ਏਸੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੂਰ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Ramoji Film city
ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਪਵੇਲੀਅਨ (ETV Bharat)

'ਮਾਇਆਲੋਕਮ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ 'ਮਾਇਆਲੋਕਮ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ ਸੈੱਟਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਗੈਲੈਂਪਿੰਗ ਟੈਂਟ ਹਨ। ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹੂਬਲੀ, ਪੁਸ਼ਪਾ ਅਤੇ ਸਲਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੈੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 'ਸਹਿਸਮ' - ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਡਵੈਂਚਰ ਪਾਰਕ, ​​ਬਟਰਫਲਾਈ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਬਰਡ ਪਾਰਕ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

Ramoji Film city
ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਪਵੇਲੀਅਨ (ETV Bharat)

ਯਾਤਰਾ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ

ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕੇਰਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਤੋਂ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲਾਨੀ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਯਾਤਰਾ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ, ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਯਾਤਰਾ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿੰਟਰ ਫੈਸਟ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਲਾਨੀ ਰਾਤ 9:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

Ramoji Film city
ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਪਵੇਲੀਅਨ (ETV Bharat)

ਅਹਿਮ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੈਵਲ ਮਾਰਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਜੋ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਯਾਤਰਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

TAGGED:

ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ
RAMOJI FILM CITY PAVILION AT IITM
KOCHI IITM
RAMOJI FILM CITY TICKETS
RAMOJI FILM CITY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.