ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਨੇ ਸਾਹਸੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਲਾਕ ਐਨ ਏਸਕੇਪ ਗੇਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਲਾਕ ਐਨ ਏਸਕੇਪ - ਮਿਸਟਰੀ ਏਸਕੇਪ ਗੇਮ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸਾਹਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
Published : March 1, 2026 at 1:29 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਹਸੀ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ ਲਈ, ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ, ਲੌਕ ਐਨ ਏਸਕੇਪ - ਮਿਸਟਰੀ ਏਸਕੇਪ ਗੇਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕ ਐਨ ਏਸਕੇਪ - ਮਿਸਟਰੀ ਏਸਕੇਪ ਗੇਮ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਗੇਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਜੈ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਕਮਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਹੱਸਮਈ ਖੇਡਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਦ ਕੀ ਅਤੇ ਦ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਥ੍ਰੋਨ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਲੈਣਗੇ।
ਖੇਡ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਗੇ ਸੈਲਾਨੀ
ਲੌਕ 'ਐਨ' ਏਸਕੇਪ - ਮਿਸਟਰੀ ਏਸਕੇਪ ਗੇਮ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਹਸੀ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਕਮਰਾ ਵਿਲੱਖਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਰਾਸਿਕ ਵਰਲਡ, ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਸਾਹਸ, ਮਿਰਰ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹੇਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਸਟਰੀ ਏਸਕੇਪ ਗੇਮ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੇਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਜੈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀ ਇਸ ਗੇਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਨੰਦ ਲੈਣਗੇ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੈ ਨੇ ਗੇਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਅਸੀਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ 10 ਕਮਰੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਦ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਥ੍ਰੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਰਹੱਸਮਈ ਗੇਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਮਰੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੇਮ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਹਸੀ ਅਨੁਭਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੇਮਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੁਰਾਸਿਕ ਵਰਲਡ, ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਐਡਵੈਂਚਰ, ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ, ਅਤੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹੇਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ।"