ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ 2025: ਸੇਵਾ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਮਾਪਤ

ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਗਾਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।

RAMOJI EXCELLENCE AWARDS 2025
ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ 2025 ਸਮਾਪਤ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 17, 2025 at 5:19 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੀ 89ਵੀਂ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੋ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਤੇਲਗੂ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਤੋਂ ਤੇਲਗੂ, ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਲੋਕ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ

ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ (16 ਨਵੰਬਰ) 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਿਸ਼ਨੂ ਦੇਵ ਵਰਮਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ, ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਗਾਰੂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਮੋਜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਾਮੋਜੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ, ਜੋ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣਾਇਆ।

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਢੀ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਵੀ ਸਨ। ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ: ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੀਮ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਗਾਰੂ ਨੇ ਟੀਮ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਿਸ਼ਨੂ ਦੇਵ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਗਾਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੁਲਿਤਜ਼ਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵੱਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਿੱਗਜ ਨੇ ਤੇਲਗੂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਆਲੂ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਰਾਮੋਜੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸਨ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਕੌਂਡਾ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਚਾਰਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ, ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਣ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ 2025 ਦੇ ਜੇਤੂ

ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ: ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੈਦੀਪ ਹਾਰਡੀਕਰ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ, ਹਾਰਡੀਕਰ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

ਯੂਥ ਆਈਕਨ ਅਵਾਰਡ: ਯੂਥ ਆਈਕਨ ਅਵਾਰਡ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਬੋਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੋਲਾ, ਬੋਲੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਐਮਆਈਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਦਮ ਟਿਕਾਊ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਤੁਪਤੀ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 19 ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਲਿਪੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਾਹਿਤਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਦਿਕਵੀ ਨੰਨਯਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ: ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਮਲਾ ਅਸ਼ੋਕ ਰੁਈਆ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। "ਪਾਣੀ ਮਾਂ" ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਰੁਈਆ ਨੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪਾਣੀ-ਕਟਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਕਾਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਰਾਹੀਂ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਉੱਤਮਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ: ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਉੱਤਮਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਆਕਾਸ਼ ਟੰਡਨ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਪਹਿਚਾਣ - ਦ ਸਟ੍ਰੀਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਟੰਡਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਛੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਣ, ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਔਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ: ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਯੋਧਾ ਪੱਲਬੀ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਵੂਮੈਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸਨੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਮਪੈਕਟ ਐਂਡ ਡਾਇਲਾਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮੁੜ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਧਵੀ ਲਥਾ ਗਲੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਆਈਆਈਐਸਸੀ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਭੂ-ਤਕਨੀਕੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਥਾ ਨੇ ਚਨਾਬ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਰਾਮੋਜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ 'ਰਾਮੋਜੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ' ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਤੇਲਗੂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਲਗੂ ਤੋਂ ਤੇਲਗੂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

RAMOJI FILM CITY
EXCELLENCE AWARDS GRAND CELEBRATION
RAMOJI RAO
ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ 2025
RAMOJI EXCELLENCE AWARDS 2025

