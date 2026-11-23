Ramoji Excellence Awards 2026:ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਫ਼ਰ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸਹਾਰਾ, ਮਿਲੋ 'ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਾਟਰਮੈਨ' ਨਾਲ...
ਪੋਡਿਲੀ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ।
Published : November 23, 2026 at 7:43 AM IST
ਵਿਜੇਵਾੜਾ/ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਜਦੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਕੋਕੇਰਾ ਕੋਂਡਈਆ ਪਾਲੇਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ ਖੇਤ ਉੱਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
"ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਟਰਮੈਨ"
ਅੱਜ, ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਨੂੰ "ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਟਰਮੈਨ" (Waterman of South Zone) ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ, 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਮੋਜੀ ਉੱਤਮਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਪੋਡਿਲੀ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਰਾਜੂ ਹੈ।
ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ, ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਲੱਭਿਆ ਇਹ ਤਰੀਕਾ
ਰਾਜੂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਏਕੜ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ, ਨਾ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਰਾਜੂ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਸ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,
"ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 105 ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਲਗਭਗ 200 ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਅਤੇ 550 ਫਾਰਮ ਤਲਾਬ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਲਗਭਗ 2,00,000 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਵਾ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਕੋਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁੱਕੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦੇ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ,
"ਸਾਡੇ ਸੀਮਤ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।"
ਉਸ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (EDII) ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ - ਫੀਸ ₹1.20 ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਕਮ ਸੀ।
ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਣਪਤੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰਾਜੂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਜਦੋਂ ਉਹ 2005 ਵਿੱਚ ਤੇਲਗੂ ਰਾਜਾਂ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ) ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਝ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ: ਜਨਤਕ ਸ਼ੱਕ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਬਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਗਏ ਕਿ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਖੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।
ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੀਮਿੰਟ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਘਾਟੀ ਤੱਕ - ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਟੋਏ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਾਣੀ-ਸੋਖਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਧਾਰਾ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਰ ਪਤਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਨਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੰਜ ਛੋਟੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਲੱਗਾ
ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਖਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਚਾਲ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੁਕਣ, ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੋਰਵੈੱਲ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਚਾਨਕ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜੂ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਅਣਦੇਖਾ ਧਾਗਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਬੋਰੀਆਂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਏਕੜ 40 ਬੋਰੀਆਂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵਾਧੂ ਬੋਰੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਚਾਨਕ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਉਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਕਾਰਨ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਲਾਅ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੰਛੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਜਾਊ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਦੀ-ਫੁੱਲਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ, ਉਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਟਿਕਾਊ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਪੋਡਿਲੀ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਵਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਜਾਦੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।