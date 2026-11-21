Ramoji Excellence Awards 2026: ਮਿਲੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਡਾਕਟਰ ਗਣੇਸ਼ ਬਰਈਆ, ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
'Ramoji Excellence Awards 2026' ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ 3 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ 'ਯੂਥ ਆਈਕਨ' ਡਾ. ਗਣੇਸ਼ ਬਰਈਆ ਨਾਲ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੋਨਿਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
Published : November 21, 2026 at 11:56 AM IST
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਵਿਜੇਵਾੜਾ): ਜੇਕਰ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਟੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭਾਵਨਗਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ 3 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਡਾ. ਗਣੇਸ਼ ਬਰਈਆ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। NEET ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਕਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ, ਡਾ. ਗਣੇਸ਼ ਬਰਈਆ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ 'ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ 2026' ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਗਣੇਸ਼ ਬਰਈਆ ਬਣੇ 'ਯੂਥ ਆਈਕਨ'
16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਗਣੇਸ਼ ਬਰਈਆ ਨੂੰ 'ਯੂਥ ਆਈਕਨ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡਾ. ਗਣੇਸ਼ ਬਰਈਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਈਦ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪਤੀ ਰਾਜੂ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ - ਡਾ. ਗਣੇਸ਼ ਬਰਈਆ
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੋਨਿਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਾ. ਗਣੇਸ਼ ਬਰਈਆ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਡਾ. ਗਣੇਸ਼ ਬਰਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਹੈ।"
ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
ਡਾ. ਗਣੇਸ਼ ਬਰਈਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕੱਦ ਉਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨੀਲਕੰਠ ਵਿਦਿਆਪੀਠ, ਤਲਾਜਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ NEET (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ MBBS ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਪੰਗਤਾ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਦਾਖਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"
"ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਇੱਕ ਅਪੰਗਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਡਾ. ਦਲਪਤ ਭਾਈ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ RTI ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।" - ਡਾ. ਗਣੇਸ਼ ਬਰਈਆ, ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ 2026 ਦੇ ਜੇਤੂ
ਰੀ-ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਵੀਕਾਰ
ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 2 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀ-ਮੈਡੀਕਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਕਾਰ
ਡਾ. ਗਣੇਸ਼ ਬਰਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਵਿੱਠਲਭਾਈ ਬਰਈਆ, ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।" ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ
ਗਣੇਸ਼ ਬਰਈਆ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨੀਲਕੰਠ ਵਿਦਿਆਪੀਠ ਤਲਜ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁੱਕੀ। ਡਾ. ਦਲਪਤਭਾਈ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਏ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਲਪਤਭਾਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ MBBS ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ।
ਸਰਕਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਿਲੀ
ਡਾ. ਗਣੇਸ਼ ਬਰਈਆ ਇੱਕ ਸਾਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਵਿਠਲਭਾਈ ਬਰਈਆ, ਨੌਂ ਬੱਚਿਆਂ (ਅੱਠ ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼) ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗਣੇਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਗੋਰਖੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਸ ਟਰੂਪ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਸ ਟਰੂਪ ਨੇ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ₹5 ਲੱਖ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।"
ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹੈਰਾਨ
ਡਾ. ਗਣੇਸ਼ ਬਰਈਆ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ 1 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਭਾਵਨਗਰ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ, ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੋਸਟਿੰਗ ਮਿਲੀ।" ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਮਰੀਜ਼
ਡਾ. ਗਣੇਸ਼ ਬਰਈਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਪਛਾਣ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ।
ਬੱਚੇ ਜਲਦੀ ਘੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਬਾਲ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਨ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ
ਡਾ. ਗਣੇਸ਼ ਬਰਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 2018 ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019-2024 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵਨਗਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ, ਅਗਲੀਆਂ ਕਤਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੂਲ ਲਗਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੈਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸਹਾਇਕ ਲਿਖਾਰੀ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ
ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਥੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸਟੂਲ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਸਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ MBBS ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਾ ਸੀ।
ਡਾ. ਗਣੇਸ਼ ਬਰਈਆ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਭਾਵਨਗਰ ਵਿਰਾਸਤ "30 ਅੰਡਰ 30" ਚੇਂਜਮੇਕਰ (2026)
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਗਰ ਵਿਰਾਸਤ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਕਵਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2026 ਦੀ ਕਲਾਸ "30 ਅੰਡਰ 30" ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। 2024 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਸਨ।
ਕੌਨ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ (ਕੇਬੀਸੀ 18) ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ
2026 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੇਮ ਸ਼ੋਅ, ਕੌਨ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡਾ. ਗਣੇਸ਼ ਬਰਈਆ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ
ਡਾ. ਗਣੇਸ਼ ਬਰਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅੰਗ ਦਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼
ਡਾ. ਗਣੇਸ਼ ਬਰਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੰਗ ਦਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅੰਗ ਦਾਨ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਅੰਗ ਦਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਵਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਦਾਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਮਿਸਾਲ
ਡਾ. ਗਣੇਸ਼ ਬਰਈਆ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਭਾਵਨਗਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ, ਉਹ ਭਾਵਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।