'ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ..', ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹਨ 'Ramoji Excellence Awards 2026' ਜੇਤੂ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ?
'ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਐਵਾਰਡਜ਼ 2026' ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਲਾਡਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੋਨਿਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
Published : November 19, 2026 at 1:34 PM IST
ਵਿਜੇਵਾੜਾ/ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਲਾਡਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ, ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ (16 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਲਈ 'ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਐਵਾਰਡਜ਼ 2026' ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ
ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ - ਦੇਵੇਂਦਰ
ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ।
"ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਦੇਵੇਂਦਰ ਬਹੁਤਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਲਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।" - ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਲਾਡਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ
"ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ... ਸਵੈ-ਆਸਰਾ"
ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇਹ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲੋਂ ਸਵੈ-ਆਸਰਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਰਪਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਰਗਾ
'ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਐਵਾਰਡ 2026' ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਦੇਵੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ, ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ।"
ਲਾਡਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਅੱਜ, ਲਾਡਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਲਾਡਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਫੋਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲਾਡਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ, ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। - ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਲਾਡਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ
ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅੱਜ ਵੀ, ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਅਤੇ ਨਮੂਨੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਡਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਲਾਡਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਗੁੰਝਲਾਂ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, "ਇਹ ਇੱਕ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ।" ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਗ਼ਲਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈ?
ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "2020 ਵਿੱਚ COVID ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ 'ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜਾ' ਹੈ।" ਇਸ ਕਾਰਨ, ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ 2020 ਵਿੱਚ COVID ਆਇਆ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
CUET (ਕਾਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ) ਦਾ ਐਲਾਨ 2022 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। CUET ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, CUET ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਨੇ 50% ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?" ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ, ਜੋ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CUET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹਿਆ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ
ਲਾਡਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਵੇਂਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈਬਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਹੋਰ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਲਾਡਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।
ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਰੋਣ ਲੱਗੀ...
ਦੇਵੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਈ ਅਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, "ਸਰ, ਮੈਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ?" ਮੈਂ ਕਿਹਾ, "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਜਾਓ।" ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ, ਮੈਨੂੰ SUET ਕਾਰਨ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।"
"ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ"
ਦੇਵੇਂਦਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਡਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ
ਦੇਵੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਾਂ
ਲਾਡਲੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸਦੇ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, "ਮੈਂ ਦੇਵੇਂਦਰ ਹਾਂ" ਜਾਂ "ਮੈਂ ਲਾਡਲੀ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਾਂ।" ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਵੀਨਤਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਲਾਡਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਏਆਈ-ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਮਾਰਟ ਟਾਇਲਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਟਾਇਲਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਗੰਧ ਖੋਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਟਾਇਲਟ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੰਧ ਖੋਜਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਲ ਟੂ ਐਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈੱਟ ਪੰਪਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ।
ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ
ਦੇਵੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਆ।"
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ।"
ਲਾਡਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ?
ਦੇਵੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਲਾਡਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਦੇਵੇਂਦਰ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ
ਦੇਵੇਂਦਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਕੈਨਵਸ ਵਾਂਗ ਹੈ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਲਾਡਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ 3.49 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UN ECOSOC) ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੇਵੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਲਾਡਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਖਲਾਈ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਪਾਣੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਫਾਈ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਯੁਵਾ ਵਿਕਾਸ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਕਸ਼ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਪੁਣੇ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ, STEM ਸਿਖਲਾਈ, ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ।