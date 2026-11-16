Ramoji Excellence Awards 2026:'ਅਸੀਂ 9 ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ', ਬੋਲੇ Ramoji ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ
ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਚੇਰੁਕੁਰੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
Published : November 16, 2026 at 10:41 PM IST
ਵਿਜੇਵਾੜਾ: ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੀ 90ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ 'ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡਜ਼' (Ramoji Excellence Awards) ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੰਸਕਰਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੇਰੁਕੁਰੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਵਾਰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
"ਅਸੀਂ 9 ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ"
ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਚੇਰੁਕੁਰੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ 9 ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਅਣਗਿਣਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।" ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੇਰੁਕੁਰੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਲਾਵੇਦਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਅਵਾਰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੀ 90ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 9 ਬੇਹਤਰੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ 9 ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ।"
'ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ'
ਸੀਐਮਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਊਂਡਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕੇ' ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੀਐਮਡੀ ਚੇਰੁਕੁਰੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਯਾਦ
ਸੀਐਮਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ) ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਬੇਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਚੰਗੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡਜ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ' ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਲਈ ਸਾਡੀ ਨਿਮਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ
ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਾਂਭੇ ਗਏ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਕਿਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਅਵਾਰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ 9 ਅਵਾਰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਸਨ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਸੀਐਮ ਚੰਦਰਬਾਬੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀਪ ਜਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ, ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੇਰੁਕੁਰੀ ਕਿਰਨ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਦੀ ਐਮਡੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੀ ਐਮਡੀ ਵਿਜੇਸ਼ਵਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੇਰੁਕੁਰੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਆ ਗਈ।
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