'ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਜਾਦੂ ਨੇ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਦੁਨੀਆ', 'ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ' ਜੇਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਖਿਲ ਬਾਪਟ ਨੇ 'ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਐਵਾਰਡਜ਼ 2026' ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੇਰਲ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾ ਵਾਈਕਾਮ ਵਿਜੇਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
Published : November 18, 2026 at 7:26 AM IST
ਵਿਜੇਵਾੜਾ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਵੈਕੋਮ ਵਿਜੇਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਨੇਤਰਹੀਣ ਹੋਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗਾਇਕਾ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਵੈਕੋਮ ਤੋਂ, ਵਿਜੇਲਕਸ਼ਮੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਵਾਦਕ, ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਆਵਾਜ਼, ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੰਗੀਤਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਗਾਇਤਰੀ ਵੀਣਾ, ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਿੰਗਲ-ਸਟਰਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਾਜ਼, ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ 2026 ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ
ਵਿਜੇਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ 2026 ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ 2024 ਦੀ ਮਲਿਆਲਮ ਫਿਲਮ "ਅਜਯੰਤੇ ਰੰਦਮ ਮੋਸ਼ਨਮ" ਦੇ ਗੀਤ "ਅੰਗੂ ਵਨਾ ਕੋਨਿਲੂ" ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਮਹਿਲਾ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, 45 ਸਾਲਾ ਵਿਜੇਲਕਸ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਤੋਹਫ਼ਾ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ,"। ਵਿਜੇਲਕਸ਼ਮੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਰਾਮੋਜੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। "ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ'।
ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵੈਕੋਮ ਦੇ ਉਦੈਨਾਪੁਰਮ ਚਠਨਕੁੜੀ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਕੇ.ਜੇ. ਯੇਸੂਦਾਸ (ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗਾਇਕ) ਨੂੰ ਗੁਰੂਦਕਸ਼ਿਣਾ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।" ਯੇਸੂਦਾਸ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਨੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਔਖਾ 'ਟੋਡੀ ਰਾਗ' ਗਾਉਂਦੇ ਸੁਣਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਪੁੰਨ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਗਾਇਕਾ ਬਣੇਗੀ।
ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ
ਵਿਜੇਲਕਸ਼ਮੀ ਨੇ 2013 ਦੀ ਮਲਿਆਲਮ ਫਿਲਮ ਸੈਲੂਲੋਇਡ ਦੇ ਗੀਤ "ਕੱਟੇ ਕੱਟੇ" ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕਾ ਵਜੋਂ ਮਲਿਆਲਮ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੀਤ ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਮਲਿਆਲਮ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਗਾਇਕੀ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਜੇਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ।
ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਸੰਗੀਤ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਸੰਗੀਤਕ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣੇ ਦੀ ਵੀਣਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਨੋਦ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੋਹਫ਼ਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਧਾਰਨ ਸਾਜ਼ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸੱਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰ ਸਿੱਖ ਲਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"
ਸਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ "ਗਾਇਤਰੀ ਵੀਣਾ" ਰੱਖਿਆ
1997 ਵਿੱਚ, ਵਿਜੇਲਕਸ਼ਮੀ ਨੇ ਸਟੇਟ ਸਕੂਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ, ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੂੰ "ਗਾਇਤਰੀ ਤੰਬੂਰਾ" ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਵੀ. ਮੁਰਲੀਧਰਨ, ਨੇ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਤੰਬੂਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਾਇਲਨਵਾਦਕ ਕੁੰਨਕੁਡੀ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ "ਗਾਇਤਰੀ ਵੀਣਾ" ਰੱਖਿਆ। "ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਸਟਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੀਣਾ ਬਣਾਈ। 2017 ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਸੇ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਛੇ ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ,"।
ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ
ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ, ਵਿਜੇਲਕਸ਼ਮੀ ਨੇ ਗਾਇਤਰੀ ਵੀਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਗਾਇਤਰੀ ਵੀਣਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਭਗਤੀ, ਅਰਧ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਇੱਕ-ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਲਾਤਮਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ
ਵਿਜਯਲਕਸ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।" ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਢਿਬੂ ਨਿਨਨ ਥਾਮਸ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਿਤਿਨ ਲਾਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
'ਸੰਗੀਤ ਕੋਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ'
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹਵਾਨ ਗਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਵਿਜੇਲਕਸ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਗੀਤ ਕੋਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਇੱਕ 'ਉਪਾਸਨਾ' (ਪੂਜਾ) ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ "ਦੈਵੀ ਤੋਹਫ਼ਾ" ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਣਿਆ ਰਸਤਾ ਗਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣਾ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨੱਚਣਾ ਹੈ - ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਹਰ ਰੂਪ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਵਰਦਾਨ ਹੈ।
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ਉਸਦੇ ਲਈ, ਸੰਗੀਤ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ "ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਗੀਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਰੀਅਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਨੂੰ 'ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਗਤੀ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਭਾਵ ਪੂਰਨ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸਮਰਪਣ।"