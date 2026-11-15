Ramoji Excellence Awards 2026: ਵਿਜੈਵਾੜਾ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 'ਅਸਲੀ ਨਾਇਕਾਂ' ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਮਰਪਣ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
Published : November 15, 2026 at 6:53 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੀ 90ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ 'ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡਜ਼' (Ramoji Excellence Awards) ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੰਸਕਰਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੌਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ, ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਦਕਿ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਈਅਦ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ 'ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡਜ਼' ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੀ 89ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਕਰਨ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਸੰਸਕਰਨ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਦੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਲਾਵੇਦਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡਜ਼' ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾ ਕੇ ਨੌਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Tomorrow, we celebrate the people behind extraordinary achievements and the journeys that inspire us to do more. We're looking forward to welcoming you to the Ramoji Excellence Awards 2026! ✨🏆 #RamojiExcellenceAwards #RamojiGroup https://t.co/MOVh3dUs8Y— Ramoji Excellence Awards (@RamojiAwards) November 15, 2026
ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਯੁਵਾ ਆਈਕਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਕਰਤਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2026 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਨੌਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ 'ਈਨਾਡੂ' (Eenadu) ਅਤੇ 'ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ' (ETV Bharat) ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Hon’ble Vice-President Shri C. P. Radhakrishnan graced the inaugural Ramoji Excellence Awards 2025 at Ramoji Film City, Hyderabad, Telangana, as the Chief Guest today. He paid heartfelt tributes to Shri Ramoji Rao, describing him as a visionary nation-builder who transformed Indian media, championed ethical journalism, and built institutions rooted in truth, integrity, and excellence. During the event, Ramoji Excellence Awards were conferred in seven categories to eminent personalities: Rural Development: Smt. Amla Ashok Ruia Youth Icon: Shri Srikant Bolla Science & Technology: Prof. Madhavi Latha Gali Service to Mankind: Shri Akash Tandon Art & Culture: Prof. Sathupati Prasanna Sree Journalism: Shri Jaideep Hardikar Woman Achievers: Smt. Pallabi Ghosh Hon’ble Governor of Telangana, Shri Jishnu Dev Varma; Hon’ble Former Vice-President of India, Shri M. Venkaiah Naidu; Hon’ble Chief Minister of Telangana, Shri A. Revanth Reddy; Hon’ble Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri N. Chandrababu Naidu; Hon’ble Union Minister of Coal and Mines, Shri G. Kishan Reddy; Hon’ble Union Minister of Civil Aviation, Shri Kinjarapu Rammohan Naidu; Former Chief Justice of India, Shri N. V. Ramana; and Chairman & Managing Director, Ramoji Group, Shri Kiron, prominent film personalities; along with other dignitaries, were present during the ceremony.— Vice-President of India (@VPIndia) November 16, 2025
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ.) ਚੇਰੁਕੁਰੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "'ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ' (Ramoji Excellence Awards) ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੀ ਅਮਰ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਸਲ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ—ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ, ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਧਾਰਨ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
Every recognition has a story behind it, and every story deserves to be remembered. The 2025 Ramoji Excellence Awards celebrated individuals whose dedication, courage and contributions made a difference in their fields and touched many lives. https://t.co/Mjn8m3BfgQ— ETV Bharat (@ETVBharatEng) November 6, 2026
ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. (CMD) ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਫਲਤਾ ਉੱਪਰਲੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 'ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ' ਨੂੰ ਘੜਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ।"
2025 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਲਾ ਅਸ਼ੋਕ ਰੁਈਆ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ), ਸ੍ਰੀਕਾਂਤ ਬੋਲਾ (ਯੂਥ ਆਈਕਨ), ਪ੍ਰੋ. ਮਾਧਵੀ ਲਤਾ ਗਾਲੀ (ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ), ਆਕਾਸ਼ ਟੰਡਨ (ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੇਵਾ), ਪ੍ਰੋ. ਸਥੁਪਤੀ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਸ੍ਰੀ (ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ), ਜੈਦੀਪ ਹਰਦੀਕਰ (ਪੱਤਰਕਾਰੀ) ਅਤੇ ਪੱਲਵੀ ਘੋਸ਼ (ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
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