Ramoji Excellence Awards 2026:ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 9 ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨਿਤ, ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

Ramoji Excellence Awards 2026:ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 9 ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨਿਤ, ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ
ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਅਵਾਰਡ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਮਰਪਣ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
Published : November 16, 2026 at 9:47 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੀ 90ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ 'ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡਜ਼' (Ramoji Excellence Awards) ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੰਸਕਰਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਦੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਲਾਵੇਦਿਕਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੌਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਰੇਕ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਈਦ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪੁਰਸਕਾਰ
ਐਮ. ਸੁਚਿੱਤਰਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਪੋਡਿਲੀ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਵੀ. ਰੁਕਮਣੀ ਰਾਓ ਨੂੰ 'ਵੂਮਨ ਅਚੀਵਰ' ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਕਮ ਵਿਜੇਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਅਰਜੁਨ ਅਰੁਣਾਚਲਮ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਜਿਚਕਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾ (ਸਰਵਿਸ ਐਂਡ ਮੈਨਕਾਈਂਡ) ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾ. ਗਣੇਸ਼ ਬਰੈਯਾ ਨੂੰ 'ਯੂਥ ਆਈਕਨ' ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਾ. ਐਕੁਇਨਾਸ ਐਡਸੇਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾ. ਜੇਮਾ ਜੇ. ਐਡਸੇਰੀ ਨੂੰ ਚਿਕਿਤਸਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਹਿਰ ਪੈਨਲਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਈਨਾਡੂ' ਅਤੇ 'ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ' ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
'ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡਜ਼' ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡਜ਼' ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। 2025 ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
2025 ਦੇ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਲਾ ਅਸ਼ੋਕ ਰੁਈਆ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ), ਸ੍ਰੀਕਾਂਤ ਬੋਲਾ (ਯੂਥ ਆਈਕਨ), ਪ੍ਰੋ. ਮਾਧਵੀ ਲਤਾ ਗਲੀ (ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ), ਆਕਾਸ਼ ਟੰਡਨ (ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾ), ਪ੍ਰੋ. ਸਥੁਪਤੀ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਸ੍ਰੀ (ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ), ਜੈਦੀਪ ਹਾਰਡਿਕਰ (ਪੱਤਰਕਾਰੀ) ਅਤੇ ਪੱਲਵੀ ਘੋਸ਼ (ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
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