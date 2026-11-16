Ramoji Excellence Awards 2026:ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੀ 90ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ 'ਤੇ ਨੌਂ ਅਚੀਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨਿਤ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰੀਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 16, 2026 at 11:01 PM IST
ਵਿਜੇਵਾੜਾ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਤੇ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੀ 90ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡਜ਼ 2026' ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮਾਨਵ ਸੇਵਾ (ਸਰਵਿਸ ਐਂਡ ਮੈਨਕਾਈਂਡ), ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਯੂਥ ਆਈਕਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਦੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਨੌਂ ਹੋ ਗਈ। ਹਰੇਕ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ (ਮੋਮੈਂਟੋ), ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਿਨ੍ਹਾਂ-ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪੁਰਸਕਾਰ
ਐਮ. ਸੁਚਿੱਤਰਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਪੋਡਿਲੀ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਵੀ. ਰੁਕਮਣੀ ਰਾਓ ਨੂੰ 'ਵੂਮੈਨ ਅਚੀਵਰ' ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਕਮ ਵਿਜੇਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਅਰਜੁਨ ਅਰੁਣਾਚਲਮ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਜਿਚਕਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਵ ਸੇਵਾ (ਸਰਵਿਸ ਐਂਡ ਮੈਨਕਾਈਂਡ) ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾ. ਗਣੇਸ਼ ਬਰੈਇਆ ਨੂੰ 'ਯੂਥ ਆਈਕਨ' ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਾ. ਐਕੁਇਨਾਸ ਐਡਸੇਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾ. ਜੈਮਾ ਜੇ. ਐਡਸੇਰੀ ਨੂੰ ਚਿਕਿਤਸਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
'ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ'
ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ CMD ਚੇਰੁਕੁਰੀ ਕਿਰਨ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਚਿੱਟਫੰਡ ਦੀ MD ਸ਼ੈਲਜਾ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੀ MD ਨੇ ਦੀਪ ਜਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੀਰਤੀ ਸੋਹਾਨਾ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੇਰੁਕੁਰੀ ਬ੍ਰਿਹਤੀ ਅਤੇ ਈਟੀਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੂਰਨ ਸੁਜੈ ਨੇ ਗੈਸਟ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ "ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ" ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਿੱਲਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਿਊਟ੍ਰਲ ਰਹੇ।"
ਨੌਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ'
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੇਰੁਕੁਰੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ (ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ), ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਚੰਗੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਕਿਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡਜ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਅਵਾਰਡਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਲਈ ਸਾਡੀ ਨਿਮਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਈਏ।"
ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਚੇਰੁਕੁਰੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਂ ਅਵਾਰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਂ ਅਵਾਰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਔਰਤਾਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਬੇਹਤਰੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੌਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ।"
ਐਮ. ਸੁਚਿੱਤਰਾ (ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ): ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਮ. ਸੁਚਿੱਤਰਾ ਨੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਤਰੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਮ ਕਚਰਾ ਸੰਕਟ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਏਸ਼ੀਆ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਅਵਾਰਡ' ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੋਡਿਲੀ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਰਾਜੂ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ): 'ਦੱਖਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਟਰਮੈਨ' (Waterman of South Zone) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲਵਾਦੀ ਪੋਡਿਲੀ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ' ਅਤੇ 'ਵਾਟਰ ਹੀਰੋ ਅਵਾਰਡ' ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵੀ. ਰੁਕਮਣੀ ਰਾਓ (ਵੂਮੈਨ ਅਚੀਵਰ): ਵੀ. ਰੁਕਮਣੀ ਰਾਓ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਹੇਜ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 1981 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਸਹੇਲੀ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ' ਦੀ ਸਹਿ-ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 'ਗ੍ਰਾਮਿਆ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ 'ਮਕਾਮ' (MAKAAM) ਵਰਗੇ ਮੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵੈਕਮ ਵਿਜੇਲਕਸ਼ਮੀ (ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ): ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਬਾਧਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੈਕਮ ਵਿਜੇਲਕਸ਼ਮੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਗਾਇਕਾ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਦਨ ਯੰਤਰ 'ਗਾਇਤਰੀ ਵੀਣਾ' 'ਤੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਰਜੁਨ ਅਰੁਣਾਚਲਮ (ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ): ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ, ਅਰਜੁਨ ਅਰੁਣਾਚਲਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਐਮਆਰਆਈ (MRI) ਸਕੈਨਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਜਿਚਕਰ (ਸਿੱਖਿਆ): ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਕੁਨ ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਜਿਚਕਰ ਦੀ ਪਹਿਲ 'ਜ਼ੀਰੋ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ' ਅਤੇ 'ਦ ਹੈਪੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ' ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਂਝੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵੈਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ (ਮਾਨਵ ਸੇਵਾ/ ਸਰਵਿਸ ਐਂਡ ਮੈਨਕਾਇੰਡ): ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ 'ਲਾਡਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ' ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਗਣੇਸ਼ ਬਰੈਈਆ (ਯੂਥ ਆਈਕਨ): ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭਾਵਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਗਣੇਸ਼ ਬਰੈਈਆ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਜੈਮਾ ਜੇ. ਐਡਸੇਰੀ (ਚਿਕਿਤਸਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ): ਡਾ. ਜੈਮਾ ਜੇ. ਐਡਸੇਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਐਕੁਇਨਾਸ ਐਡਸੇਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 66 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 'ਸਵਾਸਥਿਆ ਸਵਰਾਜ ਸੋਸਾਇਟੀ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੰਮ 79 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਤਰੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤਪੇਦਿਕ (ਟੀਬੀ) ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡਜ਼' ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡਜ਼' ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। 2025 ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੋਣ?
ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡਜ਼' ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਕਮੇਟੀ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈਨਾਡੂ ਅਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤਿਆਪਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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