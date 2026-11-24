Ramoji Excellence Awards 2026: ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਡਾ. ਐਕੁਇਨਾਸ ਐਡਸੇਰੀ ਨੂੰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ?
'ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ 2026' ਵਿਜੇਤਾ ਡਾ. ਐਕੁਇਨਾਸ ਐਡਸੇਰੀ ਨੇ ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ETV ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਖਿਲ ਬਾਪਟ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
Published : November 24, 2026 at 7:47 AM IST
ਵਿਜੇਵਾੜਾ/ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਡਾ. ਐਕੁਇਨਾਸ ਐਡਸੇਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਮਾ ਜੇ. ਐਡਸੇਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਵਾਈ ਮਾਹਿਰ, ਡਾ. ਐਕੁਇਨਾਸ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ।
ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ 2026 ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਈਦ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ?
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ ਦੀ ਕਿਤਾਬ "ਐਵਰੀਬਡੀ ਲਵਜ਼ ਏ ਗੁੱਡ ਡਰਾਟ" (Everybody Loves a Good Drought) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ-
"1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਵਾਈ ਮਾਹਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਰਨਾਟਕ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।"
ਪੇਂਡੂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੇਂਡੂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਡੇ, ਚਮਕਦਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।"
2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਏਡਾਸੇਰੀ ਨੇ ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਕਠੋਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਓਡੀਸ਼ਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
2014 ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਐਕੁਇਨਾਸ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ,
"ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੈਂ ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਬਾਇਲੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੈ।"
ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ
ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਲੋੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,
"ਯਾਤਰਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਡਾ. ਐਡਸੇਰੀ 'ਸਵਾਸਥ ਸਵਰਾਜ' ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਐਡਸੇਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,
"ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ 'ਕੰਮ ਕਰਨ' ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 'ਕੰਮ' ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਮੀਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਡਾਕਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ।"
ਮਲੇਰੀਆ, ਟੀਬੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ
ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਲੇਰੀਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਲੇਰੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਤਪੇਦਿਕ (ਟੀਬੀ) ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ।"
ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਉੱਚੀ ਸੀ।" ਮਲੇਰੀਆ 'ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,
"ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਲੇਰੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ - ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।"
ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਐਡਸੇਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ 'ਪਾਗਲਪਨ' ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਡਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਸਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਸਵਾਸਥ ਸਵਰਾਜ' ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। 'ਸਵਾਸਥ ਸਵਰਾਜ ਕਬਾਇਲੀ ਸਿਹਤ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
"ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।"
ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਲਾਹ
ਡਾ. ਐਡਸੇਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,
"ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾ. ਐਡਸੇਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।"