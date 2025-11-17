ETV Bharat / bharat

'ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ...', ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਆਕਾਸ਼ ਟੰਡਨ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ

ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਦ ਸਟ੍ਰੀਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਆਕਾਸ਼ ਟੰਡਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਆਕਾਸ਼ ਟੰਡਨ (Etv Bharat)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਦ ਸਟਰੀਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਆਕਾਸ਼ ਟੰਡਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਕਾਸ਼ ਟੰਡਨ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਸਨ, ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਛੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ, ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਸਮੀਨ ਫਰਨਾਂਡਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਚਾਨ ਦ ਸਟਰੀਟ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਬੈਂਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈਟੀਓ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਸ ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ... ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।"

ਟੰਡਨ ਉਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, "ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ। ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਚਾਨਕ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ... ਇਹ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਬਣ ਗਈ।"

ਮਾਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ?

ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮਾਜਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟੰਡਨ ਲਈ, ਸਵਾਲ ਸਧਾਰਨ ਸੀ: ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ?

ਟੰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੈਨਸਿਲ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਸਨ; ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਮੌਸਮੀ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ, ਟ੍ਰਿੰਕੇਟ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸੀ... ਇਹ ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ, ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 5,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।"

ਅੱਜ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, 1,200 ਇੰਟਰਨ-ਵਲੰਟੀਅਰ, ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ ਦਸ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਟੰਡਨ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ "ਕੋਈ ਬੈਂਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਧਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸ ਨੋਟਬੁੱਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਬੱਚੇ... ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਸਨ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ।"

ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੰਡਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਖਰਤਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਮਾਨਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ—ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2024 ਵਿੱਚ 15,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਟੰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀ। ਉਹ ਨੋਟਬੁੱਕਾਂ, ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ, ਹੁਨਰ, ਸਮਾਂ... ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"

ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਪੇਹਚਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮਾਸਕੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਪਕ ਹੁੰਦਾ। ਦੀਪਕ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਟੰਡਨ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਪਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਟੰਡਨ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, "ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਭ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਅਰਥਹੀਣ ਸਨ। ਦੀਪਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ।"

ਉਸਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਟੰਡਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, "ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ।" ਟੰਡਨ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।" ਦੀਪਕ ਨੇ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਟੰਡਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਖਰੀਦਿਆ। ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ। ਦੀਪਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਕੂਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਸਦੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ - ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ।"

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ?

ਪਹਿਚਾਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਅਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਂਪਲੇਟ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸੀ। "ਅਸੀਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇਤਾ ਬਣ ਸਕਣ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਭਵਿੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹਕੀਕਤ ਬਣਦੇ ਹਨ - ਪੰਜ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਦਸ ਬੱਚੇ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਟਪਾਥ। ਇਹ ਸਭ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਕਾਸ਼ ਟੰਡਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਬੇਚੈਨੀ, ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੱਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ।

