ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਤੂਪਤੀ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- 'ਭਾਸ਼ਾ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਧਾਰ'
ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਤੁਪਤੀ ਪ੍ਰਸੰਨਾਸ੍ਰੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
Published : November 17, 2025 at 7:25 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਤੂਪਤੀ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਸ਼੍ਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਲਿਪੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਖਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਤੂਪਤੀ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨੂੰ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ 2025 ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਧਾਰਥ ਰਾਓ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਖਾਸ ਅੰਸ਼ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸਵਾਲ: ਸਟੂਅਰਟਪੁਰਮ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਪਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ) ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਯਾਦਾਂ ਹਨ?
ਜਵਾਬ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੂਅਰਟਪੁਰਮ ਤੋਂ ਹਾਂ; ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਟੂਅਰਟਪੁਰਮ ਤੋਂ ਸਨ।
ਸਵਾਲ: ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ-ਅਯਾਮੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵੱਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ?
ਜਵਾਬ: ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਟਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, "ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ?" ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਘਟੀਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ... ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ (ਜ਼ਰੂਰੀ) ਗੁਣ ਹਨ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ।
ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਮੇਰੇ ਪੁਰਖੇ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟੂਅਰਟਪੁਰਮ ਵਰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੂਅਰਟਪੁਰਮ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਇਹ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੂਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਿਪੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਿਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 7% ਆਬਾਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਖਿਕ ਸਾਹਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ, ਆਪਣੀ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਆਪਣਾ ਸੁਆਦ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਪੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੌਖਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਮੌਖਿਕ ਸਾਹਿਤ, ਬਿਨਾਂ ਲਿਪੀ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਖਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਪੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਮੌਖਿਕ ਸਾਹਿਤ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ "ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ" ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅੱਜ, ਸਾਡੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ: ਉਹ ਲੋਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ।
ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ, ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ (ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ) ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਬੀਲੇ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਬੀਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ਸਮਝੋ: ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਲਿਆਲੀ, ਤਾਮਿਲ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਬਾਇਲੀ, ਹਿੰਦੂ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋ।" ਇਹੀ ਉਹ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਧਰਮ ਜਾਂ ਨਸਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ। ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਇੱਕ ਕਬਾਇਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਕਬਾਇਲੀ ਔਰਤ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਮੇਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਖੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸਨ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਉਦਾਰ ਸਨ; ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਿਤਰਸੱਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ... ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਸੀ।