ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਪੱਲਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- 'ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ'
ਪੱਲਬੀ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼...
Published : November 17, 2025 at 8:09 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਉਤਸੁਕ ਪੱਲਬੀ ਘੋਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੱਖਣੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲਾਪਤਾ ਧੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਚਾਚਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਪੱਲਬੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
'ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ'
ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਕਰ ਗਈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਸੀ। ਪੱਲਬੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਪੱਲਬੀ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਚਪਨ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਸਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਸਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ।"
ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ, ਪੱਲਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁਨ ਮੂਲ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੱਲਬੀ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ, ਰਸਤਾ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਪੱਲਬੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਗੁੰਟੂਰ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਤੋਂ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ, ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, 'ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।"
ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ: "ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।" ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਕਿ ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਪੱਲਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਈਟੀਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ (ਪੁਰਸਕਾਰ ਬਾਰੇ) ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।"
