ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਸਲ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ : ਸੀਐਮਡੀ ਸੀਐਚ ਕਿਰਨ
ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੇ ਨੇਕੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
Published : November 17, 2025 at 2:06 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਗਾਰੂ, ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ।"
ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ "ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧਿਤ, ਅਸਾਧਾਰਨ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
'ਰਾਮੋਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਿਸਾਲ'
ਸੀਐਮਡੀ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਮੋਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਦਮ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਫਲਤਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ।"
'ਰਾਮੋਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲ'
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਐਮਡੀ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਦੀ ਚੋਣ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਸਮੂਹ ਦੀ "(ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੀ) ਸਦੀਵੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਸਲ ਨਾਇਕਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਦੀ ਚੋਣ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਨੂੰਨ, ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ, ਅਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥਤਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਉਂਦੀ ਹੈ।''
ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। 'ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਇਹ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਵੰਤ ਭਾਵਨਾ, "ਮਜ਼ਬੂਤ, ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ" ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਮੂਹ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੇ "ਚੰਗਿਆਈ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ" ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਦੋਵੇਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਪਕ (ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਸਨ: ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ।"