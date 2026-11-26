Ramoji Excellence Award 2026: 'ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ' ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ 37 ਸਾਲਾਂ ਬੇਬਾਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਮ. ਸੁਚਿਤਰਾ, ਜੋ ਕਿ 'ਵਾਂਝਿਆਂ' ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀ, ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ 37 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
Published : November 26, 2026 at 8:44 AM IST
ਵਿਜੇਵਾੜਾ/ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਤਜਰਬੇਦਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਮ. ਸੁਚਿਤਰਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 2026 ਲਈ ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮ. ਸੁਚਿਤਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਤਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗੀ।
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲੀਕਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ, ਸਬ-ਐਡੀਟਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ "ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੱਕੀ" ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗੀ। ਐਮ. ਸੁਚਿਤਰਾ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖੋਜ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਅਤੇ ਦ ਨਿਊ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦ ਵਾਇਰ ਅਤੇ ਦ ਕੈਰਾਵੈਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।
ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ
16 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਐਮ. ਸੁਚਿਤਰਾ ਨੂੰ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਤੋਂ ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਈਦ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ, ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਕਿਰਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਐਂਕਰ ਅਕਸਰ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਚੀਕਦੇ ਹਨ, ਸੁਚਿਤਰਾ ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ - ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਦੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟਰ। ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਭਾਵਨਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਚਿੱਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,
ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਨਿਯਮ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ "ਬਦਬੂ" ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਚੀ ਉੱਤੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ-ਖਨਨ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ।
ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਬਾਇਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਦੇਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਚਿਤਰਾ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਲਈ, 'ਵਾਤਾਵਰਣ' ਰੁੱਖਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, "ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ: ਕਿਸਾਨ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਅਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ।"
"ਇਸਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾ ਕਹੋ, ਜਲਵਾਯੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਹੋ"
ਉਹ ਉਸ ਨਿਮਰ, ਸਾਫ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਚਿਤਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, "ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾ ਕਹੋ। ਇਸਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਹੋ।" 37 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਬਾਇਲੀ ਬਲਾਕ ਅਟੱਪਾਡੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨੀਲਾ ਵਿੱਚ 2006 ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਏਸ਼ੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਬਣਾਇਆ।
ਉਹ ਨੀਲਾਪੂ ਸਮਾਰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਬਾਇਲੀ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਨੀਲਾਂਬੁਰ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਚੋਲਾ ਨਾਇਕ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੁੰਗੜਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਕਾਕੁਲਮ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ।
ਕੁੱਟਨਾਡ ਵਿੱਚ, ਸੁਚਿਤਰਾ ਨੇ "ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਿਆਸ" ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰੇਪਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਕੋਚੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਮ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟਿਆ ਰਿਹਾ, ਸੁਚਿਤਰਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗਲਤੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।
ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਾਹਰ ਸੀ. ਸੁਰੇਂਦਰਨਾਥ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੋਕਿੰਗ ਔਨ ਟੌਕਸਿਕ ਸਮੋਕ, ਦਾ ਸਹਿ-ਲੇਖਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ-ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਲਗਭਗ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਅਟੱਲ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਭੂਗੋਲ
ਸੁਚਿਤਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ, "ਕੂੜਾ-ਮੁਕਤ" ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸਾਖ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਸੁਚਿਤਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਦਾ ਕੂੜਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਸ ਲਈ, ਕੂੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਗ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਖੇਤਰ ਆਪਣੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਗਰੀਬ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,
"ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ।"
ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਡਗਿਲ ਅਤੇ ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਸੰਭਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪੜਚੋਲ ਉਹ ਆਪਣੇ 2021 ਦੇ ਮੋਨੋਗ੍ਰਾਫ, ਸੁਸਾਈਡਲ ਰੇਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਾ. ਲਾਵਣਿਆ ਸੁਰੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਹੈ। "ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਇਕੱਲੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਨੋਟਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ, ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਚਿਤਰਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਲੀ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈਕਅੱਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।"
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 28 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਔਖੇ ਗਣਿਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 2026 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 157ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। 2014 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 28 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 13) ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵਰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਚਿਤਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਓਬੁਲਾਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ?
ਸੁਚਿਤਰਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਹੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਮਜਾਤ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ-
"ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, "ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੇਗੀ।"
ਸੁਚਿਤਰਾ ਲਈ, ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਦਤ ਦਾ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਬ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸੁਚਿਤਰਾ ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਰਾਫੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਰਗੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਬੈਗ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ।"