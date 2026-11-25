Ramoji Excellence Award 2026: ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਹੀਲੀਅਮ-ਮੁਕਤ MRI ਮਸ਼ੀਨ? ਜਾਣੋ, ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਅਰਜੁਨ ਅਰੁਣਾਚਲਮ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼
ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਅਰਜੁਨ ਅਰੁਣਾਚਲਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹੀਲੀਅਮ-ਮੁਕਤ MRI ਸਕੈਨਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ।ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
Published : November 25, 2026 at 7:44 AM IST
ਵਿਜੇਵਾੜਾ/ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਗਲੋਬਲ ਮੈਡੀਕਲ ਇਮੇਜਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਕਿਲੇ ਵਾਂਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਚੁੰਬਕ, ਰੇਡੀਓ-ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਿਸਟਮ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ-ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੋਜ (R & D) ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 4500 ਐਮਆਰਆਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੈਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ 5,000 ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵਦੇਸ਼ੀ 1.5-ਟੈਸਲਾ ਐਮਆਰਆਈ ਸਕੈਨਰ
ਪਰ, ਅਰਜੁਨ ਅਰੁਣਾਚਲਮ ਨੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 46 ਸਾਲਾ ਬੰਗਲੁਰੂ-ਅਧਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਈਆਈਟੀ ਬੰਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਤੇ ਵੌਕਸਲਗ੍ਰਿਡਜ਼ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸਵਦੇਸ਼ੀ 1.5-ਟੈਸਲਾ ਐਮਆਰਆਈ ਸਕੈਨਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ "ਹੀਲੀਅਮ-ਮੁਕਤ" ਚੁੰਬਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤਰਲ ਹੀਲੀਅਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਹੀਲੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭਾਰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ 2026 ਦਾ ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਰੁਣਾਚਲਮ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ "ਪਾਗਲ ਵਿਚਾਰ" ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਹਾਕੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਅਰੁਣਾਚਲਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਈਦ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਕਿਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
'ਘਰ ਵਾਪਸੀ' ਦੀ ਮਿੱਥ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ
ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ, ਅਰਜੁਨ ਅਰੁਣਾਚਲਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਆਮ "ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ" ਕਹਾਣੀ ਵਰਗਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ-ਮੈਡੀਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਨਿਸਕਾਯੂਨਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜੀਈ ਗਲੋਬਲ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੋਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੋਜ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ, ਅਰੁਣਾਚਲਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,
"ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ।"
ਉਸਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੇ ਇਸ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ।"
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,
"ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਤਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ, ਅਸਲ ਸਤਿਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ।"
'ਦਿਮਾਗੀ ਡ੍ਰੇਨ' ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਜ਼ਮੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ 'ਦਿਮਾਗੀ ਨਿਕਾਸ', ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਰੁਣਾਚਲਮ, ਜੋ ਉੱਦਮਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਈਟੀ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,
"ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਨਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਈਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ।"
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਪੀਨੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟੀਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਈਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐਸਸੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਟੀਅਰ-2 (ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਜਨਰਲ) ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ "ਬੈਂਚ" (ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਰੁਣਾਚਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,
"ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।"
ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ
ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲਮ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਆਈਆਈਟੀ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭੌਤਿਕ ਉਪਕਰਣ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਵਾਲੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, "ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?"
ਇੱਕ ਐਮਆਰਆਈ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟੀਕ ਚੁੰਬਕ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2016 ਤੱਕ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਂਕਟ (ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਨਨ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਟਰੱਸਟੀ ਸਨ) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲਮ ਨੂੰ 'ਸੋਸ਼ਲ ਅਲਫ਼ਾ' ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ - ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਅਰੁਣਾਚਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਪਾਇਆ।
ਅਰੁਣਾਚਲਮ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ,
"ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ 78 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਵੇਂਬੂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ। ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸੀ।"
ਉਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੇ ਵੌਕਸਲਗ੍ਰਿਡਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਜਲਦੀ ਹੀ, ਪੂਰਾ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 2017 ਵਿੱਚ, ਵੌਕਸਲਗ੍ਰਿਡਸ ਨੂੰ ਇੰਡੋ-ਯੂਐਸ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਫੰਡ ਤੋਂ ₹25 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਿਸਰਚ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਕੌਂਸਲ (BIRAC) ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ ₹10-12 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਅੱਜ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ $20 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 15 ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ।"
ਹੀਲੀਅਮ ਮੁਕਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਢ
ਉਸ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ‘ਵੋਕਸਲਗ੍ਰਿਡਜ਼’ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੱਛਮੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਐਮਆਰਆਈ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸੁਪਰਕੰਡਕਟਿੰਗ ਐਮਆਰਆਈ ਸਕੈਨਰ ਆਪਣੇ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ (ਪੂਰੇ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਨੇੜੇ) 'ਤੇ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ 'ਤਰਲ ਹੀਲੀਅਮ' 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੀਲੀਅਮ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਕੈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਰੁਣਾਚਲਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤਰਲ ਹੀਲੀਅਮ ਦੀ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 2 ਤੋਂ 3 ਟਨ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹਲਕਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਰ 5 ਤੋਂ 6 ਟਨ)। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਫਟਵੇਅਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੈਨਿੰਗ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। VoxelGrids' ਸਕੈਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਦਰਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆ ਸਾਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹਾਇਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਲ ਐਂਡ ਮੇਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦੋ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ - ਜਿੱਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੋਕਸਲ ਗ੍ਰਿਡਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਬਿਟਸ ਪਿਲਾਨੀ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ।
ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ
ਜਦੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਆਸਾਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੇ ਗਲੈਮਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ,
"ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, 'ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?' ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਯਾਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮ ਅਟੱਲ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਛੋਟਾ ਹੀ ਕਰੋਗੇ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਭਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।"