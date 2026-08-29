ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 'ਰਾਮੋਜੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡਸ' ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਉਨੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਚੁਣੇ ਗਏ 'ਯੰਗ ਐਨੀਮੇਟਰ ਆਫ਼ ਦ ਈਅਰ'

ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 'ਰਾਮੋਜੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡਸ' ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਉਨੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਚੁਣੇ ਗਏ 'ਯੰਗ ਐਨੀਮੇਟਰ ਆਫ਼ ਦ ਈਅਰ'
'ਰਾਮੋਜੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡਜ਼ 2026' ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ। ਈਨਾਡੂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਜੈ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਨੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ।
Published : August 29, 2026 at 7:13 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਰਾਮੋਜੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ (RAEA) ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਯੰਗ ਐਨੀਮੇਟਰ ਉਨੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਵੀ. ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨੀ "ਯੰਗ ਐਨੀਮੇਟਰ ਆਫ਼ ਦ ਈਅਰ 2026" ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਂਟੈਂਗਲਡ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ "ਬੈਸਟ ਇੰਡੀ ਸਟੂਡੀਓ ਆਫ਼ ਦ ਈਅਰ 2026" ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਨਾਡੂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੂਰਨਾ ਸੁਜੈ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਨੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨੇਸਕੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਸਟੂਡੀਓ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ RAEA ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦਿੱਗਜ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।" ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ" ਦੱਸਿਆ।
ਐਨੀਮੇਸ਼ਨਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਜਿਸਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨੇਸਕੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਅੱਠਵੇਂ "ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੋਰ" ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ "ਏਐਨਐਨ ਅਵਾਰਡਜ਼ 2026" ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਰਾਮੋਜੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਕਾਰੀ" ਦੱਸਿਆ। ਈਟੀਵੀ ਬਾਲ ਭਾਰਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਸਪਾਂਸਰ ਵਜੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਐਨੀਮੇਸ਼ਨਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ANN ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, VFX, ਗੇਮਿੰਗ, ਕਾਮਿਕਸ ਅਤੇ XR ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।,"
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਰਾਮੋਜੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡਸ" ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਵਰਗੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "'ਰਾਮੋਜੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡਸ' ਦੇ ਨਾਲ, 'ਅਰਨਬ ਚੌਧਰੀ ਅਵਾਰਡਸ' ਦਾ ਜੋੜ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹100,000 ਹਰੇਕ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ , ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਰਾਮੋਜੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ' ਟਰਾਫੀ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 'ਈਟੀਵੀ ਬਾਲ ਭਾਰਤ' ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਸਕਾਰਫ਼ ਅਤੇ ਬੈਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਮਹਿਮਾਨ ਲਈ 'ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ' ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਫਤ (ਮੁਫ਼ਤ) ਟੂਰ ਟਿਕਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟਸ, ਗੇਮਿੰਗ, ਕਾਮਿਕਸ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਰਿਐਲਿਟੀ (AVGC-XR) ਸੈਕਟਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਮੋਜੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
'ਰਾਮੋਜੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡਸ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਯੂਥ ਆਈਕਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਕਰਤਾ) ਵਿੱਚ 'ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡਸ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ।