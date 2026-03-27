ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਤਿਲਕ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੜ੍ਹ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ

ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਤਿਲਕ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੜ੍ਹ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ
ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਤਿਲਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Published : March 27, 2026 at 3:40 PM IST
ਅਯੁੱਧਿਆ: ਰਾਮ ਨੌਮੀ 'ਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਮਨਗਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਰਜ ਤਿਲਕ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ:
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਗਰਭ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵੈਦਿਕ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦਾ ਤਿਲਕ ਹੋਇਆ । ਸੂਰਜ ਤਿਲਕ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੋਡਪਾਸ਼ੋਚਰਾ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਪੰਚਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਸਰਯੂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਗੰਧੋਧਕ ਅਤੇ ਅਤਰ ਨਾਲ ਤਿਲਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਦੁਪਹਿਰ 12:04 ਵਜੇ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਤਿਲਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
श्री राम जन्मभूमि मंदिर, अयोध्या से श्री राम नवमी महोत्सव का सीधा प्रसारण— Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra (@ShriRamTeerth) March 27, 2026
Live webcast of Shri Ram Navami celebrations from Shri Ram Janmabhoomi Mandir, Ayodhya
ਰਾਮਲੱਲਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੂਰਜ ਤਿਲਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਭਗਵਾਨ ਸੂਰਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਲੱਲਾ 'ਤੇ ਤਿਲਕ ਕੀਤੀ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਪਈਆਂ। ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿਲਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਰੁੜਕੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸਰੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
श्रीराम नवमी महामहोत्सव की मंगल बधाई!!— Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra (@ShriRamTeerth) March 27, 2026
आज श्री रामनवमी के पावन पर्व पर प्रभु के पंचामृत अभिषेक तथा तत्पश्चात जन्म आरती एवं सूर्यतिलक का सीधा प्रसारण श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र के सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर किया जाएगा।
Heartfelt greetings on the auspicious festival of… pic.twitter.com/9pTNgGa8Gl
ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹੌਲ:
ਰਾਮ ਜਨਮ ਉਤਸਵ 'ਤੇ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਭਜਨਾਂ 'ਤੇ ਮਨਮੋਹਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱਠਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਾਹਾਰੀ ਗੀਤ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਨਕ ਭਵਨ ਮੰਦਰ, ਦਸ਼ਰਥ ਮਹਿਲ, ਮਨੀਰਾਮ ਦਾਸ ਚਵਾਨੀ, ਰਾਮ ਹਰਸ਼ਨ ਕੁਨ, ਚਾਰੂ ਸ਼ਿਲਾ ਮੰਦਰ, ਜਾਨਕੀ ਮਹਿਲ, ਰਾਮ ਵੱਲਭ ਕੁੰਜ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਦਰ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ।
प्रभु के सूर्यतिलक का दिव्य दृश्य pic.twitter.com/4k9OwQuH38— Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra (@ShriRamTeerth) March 27, 2026
ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ:
ਰਾਮਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਏਡੀਜੀ ਜ਼ੋਨ ਲਖਨਊ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਡੀਐਮ ਨਿਖਿਲ ਟੀਕਾਰਮ ਫੰਡੇ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਡਾ. ਗੌਰਵ ਗਰੋਵਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਸਰਯੂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ:
ਏਡੀਜੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਸਰਯੂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਮਨਾਈ ਗਈ।