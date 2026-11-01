"ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ... ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ": ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਵੱਲੋਂ ਐਸਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Published : November 1, 2026 at 6:48 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ, 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੀ ਮੈਗਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, "ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ।"
ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਦੇ
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ।" ਸਿੱਧੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, "ਜੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ।"
#WATCH | INDIA bloc mega rally | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "Fifteen per cent of India's voters were removed from the voter list after the 2024 elections. This means the 2024 election was an illegal election. It was a stolen election. I am not the one saying this, the Election Commission is saying this." (Source: ANI/Congress)— ANI (@ANI) November 1, 2026
"ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ"
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਈਵੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।"
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਣ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਚੋਣ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
#WATCH | INDIA bloc mega rally | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "Anyone can join Shiv ki Baraat. Every living being can join it. Can anyone be stopped from participating in that? No. We want that kind of India. If a farmer works hard, he should reap the rewards. If a student studies for 18 hours, they should get employment. We do not want a country that belongs only to two or three people... The first step to get the country back on the right track is to remove Gyanesh Kumar." (Source: ANI/Congress)— ANI (@ANI) November 1, 2026
"ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਜਲੂਸ ਵਰਗਾ ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ"
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ "ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਜਲੂਸ" ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਵ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 18 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ।"
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।"