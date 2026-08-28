Rakhi 2026: ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਮੁਹੂਰਤ, ਜਾਣੋ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ

Rakhi 2026: ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਮੁਹੂਰਤ, ਜਾਣੋ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ
ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ, ਰੱਖੜੀ 28 ਅਗਸਤ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਾਰ, ਰੱਖੜੀ 'ਤੇ ਭਦ੍ਰਾ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
Published : August 28, 2026 at 8:15 AM IST
ਕੁੱਲੂ/ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 28 ਅਗਸਤ) ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੈਣਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ, ਉਹ ਭਰਾ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਰੱਖੜੀ 'ਤੇ ਭਦ੍ਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਭੈਣਾਂ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਭਦ੍ਰਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ, ਭੈਣਾਂ ਭਦ੍ਰਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭਦ੍ਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਭਦ੍ਰਾ ਸਮੇਂ ਰੱਖੜੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੱਖੜੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ?
ਆਚਾਰੀਆ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ, "2026 ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ (ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ) ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਯਤਿਥੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਤਿਉਹਾਰ 28 ਅਗਸਤ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੱਖੜੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤਿਥੀ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:07 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:49 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 5:57 ਵਜੇ ਤੋਂ 9:48 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਭਿਜੀਤ ਮੁਹੂਰਤ (ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਸਮਾਂ) ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਭਿਜੀਤ ਮੁਹੂਰਤ ਸਵੇਰੇ 11:56 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:48 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਪੂਜਾ?
ਆਚਾਰੀਆ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, "ਰੱਖੜੀ ਮੌਕੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ, ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਥਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਰੋਲੀ ਜਾਂ ਕੁਮਕੁਮ, ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਫੁੱਲ, ਇੱਕ ਦੀਵਾ, ਧੂਪ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੱਖੜੀ ਰੱਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਲਗਾਓ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਆਰਤੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ, "ਯੇਨ ਬੱਧੋ ਬਲੀ ਰਾਜਾ ਦਾਨਵੇਂਦਰ ਮਹਾਬਲਾਹ ਦਸ ਤ੍ਵਾਮਪੀ ਬੱਧਨਾਮੀ ਰਕਸ਼ਾ ਮਾ ਚਲ ਮਾ ਚਲ" ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੇ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਰਾਖੀ ਬੰਨ੍ਹੋ। ਰਾਖੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਪਿਆਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਵਾਰ ਭਦ੍ਰਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇਗਾ?
ਇਸ ਸਾਲ, ਭਦ੍ਰਕਾਲ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:08 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9:32 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਧਨ ਭਦ੍ਰਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਦ੍ਰਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਭਦ੍ਰਕਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਦ੍ਰਾ ਕੌਣ ਹੈ?
ਆਚਾਰੀਆ ਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਭਦ੍ਰਾ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਲੋਕ, ਭਾਵ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ, ਸਿੰਘ, ਕੁੰਭ ਅਤੇ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਦ੍ਰਾ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਰਜਿਤ ਹਨ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਦ੍ਰਾ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਗਧੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪੂਛ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਭਦ੍ਰਾ ਭਗਵਾਨ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਛਾਇਆ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ।
ਆਚਾਰੀਆ ਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਹਿੰਦੂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹਨ: ਤਿਥੀ, ਵਾਰ, ਯੋਗ, ਨਕਸ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕਰਣ। ਕਰਣ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 11 ਕਰਣ ਹਨ, ਜੋ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੱਲ ਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ, ਬਲਵ, ਕੌਲਵ, ਤੇਤਿਲ, ਗਣ, ਵਾਣਿਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਟਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਥਿਰ ਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕੁਨੀ, ਚਤੁਸ਼ਪਦ, ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਤਾਘੁਣਾ। ਇਹਨਾਂ 11 ਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੱਤਵੇਂ ਕਰਣ, ਵਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਦ੍ਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਦ੍ਰਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ, ਵੱਡੇ ਦੰਦ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣੇ ਦਿੱਖ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਭਦ੍ਰਾ ਨੇ ਯੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਗਵਾਨ ਸੂਰਜ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਭਦ੍ਰਾ ਨੂੰ ਬਾਲ, ਬਲਵ ਅਤੇ ਕੌਲਵ ਕਰਣਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਦ੍ਰਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਦੇਵਤਿਆਂ, ਰਾਕਸ਼ਸਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀ।