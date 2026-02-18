ETV Bharat / bharat

ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2026 ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 37 ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

RAJYA SABHA ELECTION 2026
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2026 ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ (IANS)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਮੇਤ 10 ਸੂਬਿਆਂਂ ਵਿੱਚ 37 ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 37 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਅਸਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ 37 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ 7, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ 6, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ 5-5, ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੋਂ 4, ਅਸਮ ਤੋਂ 3, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 2-2 ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 1 ਸੀਟ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਕੇ.ਆਰ. ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈੱਡੀ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਲੀ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕਾਲਿਤਾ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਭੂਆਨ ਵੀ ਉਸੇ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਈ.ਆਰ. ਏਲਾਂਗੋ, ਪੀ. ਸੇਲਵਾਰਾਸੂ, ਐੱਮ. ਥੰਬੀਦੁਰਾਈ, ਤਿਰੂਚੀ ਸ਼ਿਵਾ, ਕਨੀਮੋਝੀ ਐਨ.ਵੀ.ਐਨ. ਸੋਮੂ, ਅਤੇ ਜੀ.ਕੇ. ਵਾਸਨ ਵੀ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 10 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟਿੰਗ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 5 ਮਾਰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 9 ਮਾਰਚ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜਾਮਣੀ ਸਕੈੱਚ ਪੈੱਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੈੱਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੋਲ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

  1. ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ: 26 ਫਰਵਰੀ
  2. ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ: 5 ਮਾਰਚ, 2026
  3. ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ: 6 ਮਾਰਚ, 2026
  4. ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ: 9 ਮਾਰਚ, 2026
  5. ਵੋਟਿੰਗ ਤਰੀਕ: 16 ਮਾਰਚ, 2026, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ
  6. ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 16 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ
  7. ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: 20 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਗੇ:

  • ਡਾ. ਭਾਗਵਤ ਕਿਸ਼ਨਰਾਓ ਕਰਾੜ
  • ਡਾ. ਫੌਜੀਆ ਤਹਿਸੀਨ ਅਹਿਮਦ ਖ਼ਾਨ
  • ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਵਿਕਰਮ ਚਤੁਰਵੇਦੀ
  • ਸ਼ਰਦ ਚੰਦਰ ਗੋਵਿੰਦਰਾਓ ਪਵਾਰ
  • ਧੀਰੇਸ਼ੀਲ ਮੋਹਨ ਪਾਟਿਲ
  • ਰਜਨੀ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਓ ਪਾਟਿਲ
  • ਰਾਮਦਾਸ ਬੰਧੂ ਅਠਾਵਲੇ

ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ:

  • ਮਮਤਾ ਮੋਹੰਤਾ
  • ਮੁਜੀਬੁੱਲਾ ਖ਼ਾਨ
  • ਸੁਜੀਤ ਕੁਮਾਰ
  • ਨਿਰੰਜਨ ਬਿਸ਼ੀ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰ:

  • ਐਨ.ਆਰ. ਏਲਾਂਗੋ
  • ਪੀ. ਸੇਲਵਾਰਸੂ
  • ਐਮ. ਥੰਬੀਦੁਰਾਈ
  • ਤਿਰੁਚੀ ਸਿਵਾ
  • ਡਾ: ਕਨੀਮੋਝੀ ਐਨ.ਵੀ.ਐਨ. ਸੋਮੂ
  • ਜੀ.ਕੇ. ਵਾਸਨ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰ

  • ਸਾਕੇਤ ਗੋਖਲੇ
  • ਰੀਤਬਰਤਾ ਬੈਨਰਜੀ
  • ਬਿਕਾਸ਼ ਰੰਜਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ
  • ਮੌਸਮ ਨੂਰ
  • ਸੁਬਰਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ

ਅਸਮ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ

  • ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਲੀ
  • ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕਲਿਤਾ
  • ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਭੂਈਆ

ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰ

  • ਅਮਰੇਂਦਰ ਧਾਰੀ ਸਿੰਘ
  • ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ
  • ਰਾਮਨਾਥ ਠਾਕੁਰ
  • ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ
  • ਹਰੀਵੰਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰ

  • ਕਵੀ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਲਸੀ
  • ਫੂਲੋ ਦੇਵੀ ਨੇਤਾਮ

ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰ

  • ਕਿਰਣ ਚੌਧਰੀ
  • ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜਾਂਗੜਾ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰ

  • ਇੰਦੂ ਬਾਲਾ ਗੋਸਵਾਮੀ

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰ

  • ਡਾ. ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ
  • ਕੇ.ਆਰ. ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਡੀ

