ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ ਨਤੀਜੇ
ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। BJP ਅਤੇ BJD ਕੋਲ ਚੌਥੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ।
Published : March 16, 2026 at 11:37 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀਆਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋ-ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 37 ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਗੀਆਂ। ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ 37 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਪੰਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ'
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 26 ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਾਰ, ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਤਿੰਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਆਰਪੀਆਈ (ਏ), ਐਨਸੀਪੀ, ਐਨਸੀਪੀ (ਐਸਪੀ), ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ, ਪੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਯੂਪੀਪੀਐਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ, ਤਿਰੂਚੀ ਸ਼ਿਵਾ, ਵਿਨੋਦ ਤਾਵੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਪੰਜ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਜੇਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਐਨਡੀਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 4 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ
ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਬੀਜੇਡੀ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ "ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ" ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਿਲੀਪ ਰਾਏ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਭਾਜਪਾ ਸੰਤੀਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਦੱਤੇਸ਼ਵਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਕਰਾਸ-ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬੀਜੇਡੀ ਕੋਲ ਚੌਥੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੰਬਰ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 79 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੀਜੇਡੀ ਕੋਲ 48 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 14 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ।
ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਰੁਝਾਨ ਤਹਿਤ 30 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 82 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੋਲ 22 ਵਾਧੂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੀਜੇਡੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਵਾਧੂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।