ਫੌਜ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਸੂਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਭਗੌੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : December 21, 2025 at 5:14 PM IST
ਬਿਹਾਰ/ਪੂਰਬੀ ਚੰਪਾਰਣ: ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰਕਸੌਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੋਤੀਹਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ (SSOC) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਗੌੜੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਗੌੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਰਾਜਬੀਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਭਗੌੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ 9 ਐਮਐਮ ਪਿਸਤੌਲ ਮਿਲਿਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਸੂਸ ਨੇਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਯੂਰਪ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 19 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਸਾ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨਾਲ ਹਨ। ਆਓ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ।
ਭਗੌੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ
ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ 2011 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸਐਸਓਸੀ ਏਆਈਜੀ ਡੀ. ਸੁਦਰਵਿਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੁਪਤ ਫੌਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ
ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਘਰਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਗੁਪਤ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜਾਸੂਸੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਕਸੌਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਯੂਰਪ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਹਿਯੋਗੀ ਚਿਰਾਗ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਕੋਰੀਅਰ
ਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਥੀ, ਚਿਰਾਗ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ 407 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਇੱਕ 9 ਐਮਐਮ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਿਰਾਗ ਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਡਰੱਗ ਕੋਰੀਅਰ ਸੀ, ਜੋ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ।
In a major breakthrough against the narco-terror nexus, the State Special Operations Cell (#SSOC), SAS Nagar apprehends Army deserter Rajbir Singh @ Fauji and his associate for their involvement in a cross-border drug and weapons smuggling racket.— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) December 20, 2025
Acting swiftly on forward and… pic.twitter.com/mWyQCbPYwL
"ਰਾਜਬੀਰ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਦੋਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਰਾਜਬੀਰ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਭੇਜੀ। ਗੁਰਜੰਟ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ-ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।" - ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਡੀਜੀਪੀ, ਪੰਜਾਬ
ਬਿਹਾਰ-ਨੇਪਾਲ ਦੀ 729 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਰਹੱਦ
ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਿਹਾਰ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1,751 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 729 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ, ਅੱਤਵਾਦ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਆਮ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਈਐਸਆਈ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਯਾਸੀਨ ਭਟਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਬਿਹਾਰ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਕਸੌਲ ਅਤੇ ਸੋਨੌਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨੀ ਜਾਸੂਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਜਾਸੂਸੀ, ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲਈ।
ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕੇ
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯਸ਼ੋਦਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਦੂਜਾ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ, ਦੂਜਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਨੇਪਾਲੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਬੀਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚੌਕਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।