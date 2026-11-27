ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ! 11ਵੀਂ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ? ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਨੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਈ।
Published : November 27, 2026 at 7:59 AM IST
ਜੈਪੁਰ/ਰਾਜਸਥਾਨ: ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (SOG) ਨੇ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। SOG ਨੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ।
300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਡਿਗਰੀਆਂ
SOG ਦੇ ਏਡੀਜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਬਣਿਆ
ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ, SOG ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਰਾਮਕਿਸ਼ੋਰ ਮਹਾਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਹੈ। ਉਸਨੇ 2016 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੌਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਬਲੋਤਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਬਯਾਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ MBBS ਡਿਗਰੀ ਦੀ PDF ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ MBBS ਡਿਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਸੰਪਰਕ
ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਮਕਿਸ਼ੋਰ ਮਹਾਵਰ, 2024 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਬੁਆਏ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੱਤਿਆਜੀਤ ਪਾਣਿਗ੍ਰਹੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ, ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਅਤੇ ਐਮਡੀ (ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ) ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਰਾਮਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਖੁਰਮ ਤੌਫੀਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਤੋਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਅਤੇ ਐਮਡੀ (ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ) ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
ਜਦੋਂ SOG ਨੇ ਰਾਮਕਿਸ਼ੋਰ ਮਹਾਵਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸੱਤਿਆਜੀਤ ਪਾਣੀਗ੍ਰਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਚਲਾ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
SOG ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਡਿਗਡਾ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤਿਆਜੀਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, SOG ਜਾਂਚ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੀਸ਼ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਸੀ।
ਖੁਰੱਮ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸਲੀ ਜਾਪਦੀਆਂ ਸਨ। ਐਸਓਜੀ ਆਈਜੀ ਅਜੈਪਾਲ ਲਾਂਬਾ, ਡੀਆਈਜੀ ਭੁਵਨ ਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇਮੀਚੰਦ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖੁਰੱਮ ਤੌਫੀਕ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਬੱਚਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਪਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੀਬੀਏ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਖੁਰੱਮ ਤੌਫੀਕ 2022 ਤੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਰਾਮਕਿਸ਼ੋਰ ਮਹਾਵਰ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ, ਐਮਡੀ (ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ), ਅਤੇ ਡੀਐਮਆਰਡੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (ਐਸਓਜੀ) ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ
ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਓਜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ, ਔਫਲਾਈਨ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੇਲ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
40 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ
ਐਸਓਜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਮੈਸੂਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਆਂਧਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਆਚਾਰੀਆ ਨਾਗਾਰਜੁਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਕਟੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਨਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮਦੁਰਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੁਵੇਮਪੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਭਗਵੰਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਜਮੇਰ ਅਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਣੇ 30-40 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਐਸਓਜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਨੇ 10ਵੀਂ, 12ਵੀਂ, ਬੀਏ, ਬੀ.ਐੱਡ, ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ., ਐਮ.ਏ., ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਕਾਮ, ਐਮ.ਕਾਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ., ਐਮ.ਡੀ., ਐਮ.ਐਸ., ਬੀ.ਟੈਕ, ਡੀਐਮਆਰਡੀ, ਬੀ.ਏ.ਐਮ.ਐਸ. ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਰ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।