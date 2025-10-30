ETV Bharat / bharat

ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਸੇਗੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਜ਼ਾ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੰਗਠਿਤ ਜੁਰਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਸੇਗੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 30, 2025 at 3:23 PM IST

ਜੈਪੁਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ): ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੰਗਠਿਤ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੇਖੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਡੀਸੀਪੀ ਰਾਜਰਿਸ਼ੀ ਰਾਜ (ETV Bharat)

ਸ਼ੋਅ ਰੂਮ-ਵਾਰ ਸੂਚੀਕਰਨ, ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਛਾਣ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਡੀਜੀਪੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਟੀਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ (ਦੱਖਣੀ) ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਰਾਜਰਸ਼ੀ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੇਸ਼ਨ-ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕੰਜਾ (ETV Bharat gfx)

ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਯਤਨ

ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਰੀਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ

ਡੀਸੀਪੀ ਰਾਜਰਿਸ਼ੀ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਈਬਰ ਟੀਮ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ... (ETV Bharat gfx)

ਪੁਲਿਸ ਨੇ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕੰਜਾ' ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਡੀਸੀਪੀ ਰਾਜਰਸ਼ੀ ਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੈਪੁਰ (ਦੱਖਣੀ) ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕੰਜਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਜੁਰਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। 44 ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 66 ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ 110 ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਹੋਟਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਰਾਜਰਸ਼ੀ ਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸ਼ਿਪਰਾਪਥ, ਮਹੇਸ਼ ਨਗਰ, ਮੁਹਾਣਾ, ਸ਼ਿਆਮ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਦਾਸਪੁਰਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈ-ਵਿਜ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ 33 ਹੋਟਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਕਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

